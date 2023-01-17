「黑人」郭信一告別式陣仗大 百警分持長短槍戒備

桃園地方角頭「黑人」郭信一本月2日遇害身亡，今在桃園殯儀館舉行告別式，政商及幫派各方勢力均有代表出席，數以千計致意人潮絡繹不絕，場面盛大隆重，而警方為防衝突，也出動上百警力分持長短槍在周邊戒備，而儀式最後在上午10時許和平落幕，遺體發引桃園火葬場火化。

郭信一（55歲）發跡於桃園南門市場，2000年時期最為活躍，素有「黑道軍火庫」之稱，各方勢力對其也相當敬重，近年雖趨於低調，但江湖地位不減，2019年桃園二手車行人質挾持案，也是他居中斡旋協調，才助警方不費一槍依彈救出人質，化解危機。

本月2日傍晚5時許，郭信一出門倒垃圾，在桃園區泰昌十街黑衣人埋伏開槍，雖一度逃跑，但因為身中多槍倒地不起，當場不治；檢警解剖相驗，發現郭身中6槍，其中1槍彈頭卡在頸部，確認死因後，遺體即發回家屬。

郭信一今舉行告別式，天道盟、竹聯幫、地方勢力小南門和大樹林幫都派員到場，政界、商界也有代表低調致意；警界為防衝突，出動上百警力到場戒護，過程意外查獲1名通緝犯，另勸離2名未成年少年，告別式最後在上午10時許和平落幕。