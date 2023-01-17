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從大陸海運快遞走私製毒原料 7男女搬貨落網

聯合報／ 記者林保光／即時報導

保安警察第三總隊接獲在海關攔截貨物，查獲張姓男子涉嫌利用人頭，以進口油漆添加劑名義，走私42公斤多的K他命原料來台，共查捕涉案7名男女到案，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

據了解，保三總隊第二大隊去年4月便接獲檢舉，指張姓男子（55歲）利用郭姓男子（48歲）的名義，要以海運快遞貨櫃走私製毒原料，保三與刑事局第八大隊偵三隊、台南市警局組成專案小組追蹤8個月。

去年12月6日至9日，以郭姓男子的名義進口的4箱「油漆添加劑」，分別自大陸以散裝貨輪運載製毒原料，進入基隆關八里分關，海關立即攔截，通報警方專案小組查緝，終於斬獲這起毒品原料走私案。

警方趁張姓男子與2名黃姓男子（分別60歲、28歲）、林姓男子（63歲），以及另名52歲的林姓男子及女友高姓女子（52歲）等6人運貨到台南市白河區，擁上查捕他們，並通知郭到案，才查出張利用人頭名義，涉嫌走私毒品原料共42公斤多。

專案小組將查扣的貨物，送刑事局鑑驗後，確認全是去年7月4日才列管的第四級毒品氯苯基硝基環已酮，是製造K他命的原料。

張、郭等7人都稱不知道這是製毒原料，除了張、郭，其他5人都說是幫忙搬貨打工，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦。

※ 提醒您：請勿吸毒 戒毒專線0800770885 ※

警方發現從大陸進口的42公斤是製毒原料，逮捕搬貨的男子。記者林保光／翻攝
警方發現從大陸進口的42公斤是製毒原料，逮捕搬貨的男子。記者林保光／翻攝
警方與海關人員查驗進口貨物，發現42公斤製毒原料。記者林保光／翻攝
警方與海關人員查驗進口貨物，發現42公斤製毒原料。記者林保光／翻攝
警方與海關人員查驗進口貨物，發現42公斤製毒原料。記者林保光／翻攝
警方與海關人員查驗進口貨物，發現42公斤製毒原料。記者林保光／翻攝
警方與海關人員查驗進口貨物，發現42公斤製毒原料。記者林保光／翻攝
警方與海關人員查驗進口貨物，發現42公斤製毒原料。記者林保光／翻攝

毒品 走私

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