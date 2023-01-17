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台柬人蛇集團半年騙31人出國打工 12人遭法辦

中央社／ 高雄17日電

警方查獲台柬人蛇集團，以「柬埔寨波特蘭公司」人事幹部黃男「大胖」為首，半年內誘騙31人至柬埔寨打工，共12人涉案，遭依妨害自由、違反人口販運防制法等罪嫌移送。

刑事警察局偵八大隊今天表示，去年4月起陸續接獲被害人親屬報案，表示家人遭誘騙至柬埔寨，刑事局隨即大量蒐集被害人報案資料。

藉人流比對、金流分析、犯罪歷程剖繪等方式，警方查獲「柬埔寨波特蘭公司」由綽號大胖的台籍人事主管黃男為首，指揮旗下員工於臉書（Facebook）社團刊登不實海外高薪打工廣告，誘騙台灣人出國打工。

人蛇集團以一條龍接駁方式，由在台28歲楊姓、38歲黃姓女幹部等人，負責被害人出境前護照申辦、機票訂位與機場接駁，被害人抵達柬埔寨後即遭控制行動，帶至柬埔寨西港詐騙園區內「波特蘭公司」，從事網路詐騙與誘騙台灣人出國等工作。

為防追查，柬埔寨公司轉出虛擬貨幣給「在台水商」，再由「在台水商」以新台幣「薪資」和「工作費」轉給在台共犯，總金額達新台幣92萬元。

刑事局與台南市政府警察局刑事警察大隊、台北市政府警察局北投分局、屏東縣政府警察局內埔分局共組專案小組，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，自去年8月起執行數波查緝行動，緝捕嫌犯「大胖」等12人到案，查扣手機8支、筆記型電腦1台、帳戶存摺11本、被害人身分證件7張、外交部領事局收據6張、筆記數批等證物。

警方追查，集團半年間共誘騙31人出國，其中部分被害人因察覺有異未出境，另11名出境民眾在政府救援下已於去年8至9月期間陸續返國。全案將黃嫌等人依涉妨害自由、違反人口販運防制法等罪嫌，移送地檢署偵辦。

柬埔寨 警察 人蛇集團

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