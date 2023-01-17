快訊

獨／NCC仍要求交回頻譜、資費凍漲 台灣大可能不併了

影／透天厝燈照種大麻 數百株高壯茂盛 宛如專業種植場

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

吳姓男子5年前因栽種第2級毒品大麻入獄服刑，結識許姓男子。兩人出獄後涉嫌重操舊業，在竹苗地區透天厝栽種大麻及製毒。警方今天表示，去年間查獲吳男等4人涉案送辦，檢方日前偵查終結，依違反毒品危害防制條例起訴4嫌；許姓主嫌仍未到案，檢方發布通緝。

檢警調查，吳男透過網路自學栽種大麻技術，以「土耕法」種植大麻種子及幼株，期間定期施以水分、肥料，並以燈具照射促使生長，再不斷移植分株，最後發展出宛如專業種植場，植株高壯茂盛，生長情況良好。

據了解，吳男2018年間因栽種大麻入獄服刑，2020年假釋出獄。吳並在獄中結識許姓主嫌，分享犯罪手法，出獄後重操舊業，且行事更加小心。警方先逮捕吳男，抽絲剝繭突破許男設下的斷點，查出許的身分，全案共有4嫌涉入。

因為新冠肺炎疫情影響，國內大麻毒品近年價格飆漲。保三總隊第一大隊與新竹市警一分局、新北市板橋警分局等單位組成專案小組，去年8月間分別在新竹縣竹北市、苗栗縣頭份市的透天民宅查獲大麻工廠，查扣大麻植株458株、大麻成品毛重6.86公斤和大麻花、大麻粉等毒品。

警方逮捕吳姓犯嫌等3人後，循線查出許姓主嫌身分，偵詢後將全案移送台北地檢署偵辦，檢方偵結起訴4嫌。

警方指出，大麻活株458株若順利收成，約可採集13公斤大麻花，可供10萬人施用，流入市面後果不堪設想。警方呼籲民眾若發現居家及鄰近社區、校園有毒品問題，請勇於向警方檢舉。

※ 提醒您：請勿吸毒 戒毒專線0800770885 ※

許男等人在新竹縣、苗栗縣透天民宅栽種大麻，警方共查扣大麻植株458株、大麻成品毛重6.86公斤和大麻花、大麻粉等毒品，檢方偵結起訴4嫌。記者邱瑞杰／翻攝
許男等人在新竹縣、苗栗縣透天民宅栽種大麻，警方共查扣大麻植株458株、大麻成品毛重6.86公斤和大麻花、大麻粉等毒品，檢方偵結起訴4嫌。記者邱瑞杰／翻攝
許男等人在新竹縣、苗栗縣透天民宅栽種大麻，警方共查扣大麻植株458株、大麻成品毛重6.86公斤和大麻花、大麻粉等毒品，檢方偵結起訴4嫌。記者邱瑞杰／翻攝
許男等人在新竹縣、苗栗縣透天民宅栽種大麻，警方共查扣大麻植株458株、大麻成品毛重6.86公斤和大麻花、大麻粉等毒品，檢方偵結起訴4嫌。記者邱瑞杰／翻攝
許男等人在新竹縣、苗栗縣透天民宅栽種大麻，警方共查扣大麻植株458株、大麻成品毛重6.86公斤和大麻花、大麻粉等毒品，檢方偵結起訴4嫌。記者邱瑞杰／翻攝
許男等人在新竹縣、苗栗縣透天民宅栽種大麻，警方共查扣大麻植株458株、大麻成品毛重6.86公斤和大麻花、大麻粉等毒品，檢方偵結起訴4嫌。記者邱瑞杰／翻攝
許男等人在新竹縣、苗栗縣透天民宅栽種大麻，警方共查扣大麻植株458株、大麻成品毛重6.86公斤和大麻花、大麻粉等毒品，檢方偵結起訴4嫌。記者邱瑞杰／翻攝
許男等人在新竹縣、苗栗縣透天民宅栽種大麻，警方共查扣大麻植株458株、大麻成品毛重6.86公斤和大麻花、大麻粉等毒品，檢方偵結起訴4嫌。記者邱瑞杰／翻攝

大麻 毒品

延伸閱讀

軍營旁植栽4千株史上最大量大麻 警再抓3名技術顧問

影／隨身帶「懦夫救星」 新北男開車運毒563公克被查獲

他買透天厝「沒這一設備」被同事酸會後悔 引爆網友論戰

虎尾全新透天厝淪大麻農場破獲312株 房東氣炸當場解約

相關新聞

闖紅燈撞死2人還肇逃 累犯男吸毒開車今遭裁定羈押

台中市劉姓男子前天開車行經東區時，因逆向拒絕警方攔查，闖紅燈撞死2名機車騎士，劉棄車逃逸後，仍在昨天深夜落網，檢察官昨天...

華航傳遭駭個資外流 王國材曝2種可能：調查中

中華航空本月初收到匿名網路勒贖信件，第一時間啟動防禦應變措施，近日國外駭客網站疑出現部分外流個資，且名單涉及政、商、演藝...

「黑人」郭信一告別式陣仗大 百警分持長短槍戒備

桃園地方角頭「黑人」郭信一本月2日遇害身亡，今在桃園殯儀館舉行告別式，政商及幫派各方勢力均有代表出席，數以千計致意人潮絡...

從大陸海運快遞走私製毒原料 7男女搬貨落網

保安警察第三總隊接獲在海關攔截貨物，查獲張姓男子涉嫌利用人頭，以進口油漆添加劑名義，走私42公斤多的K他命原料來台，共查...

影／透天厝燈照種大麻 數百株高壯茂盛 宛如專業種植場

吳姓男子5年前因栽種第2級毒品大麻入獄服刑，結識許姓男子。兩人出獄後涉嫌重操舊業，在竹苗地區透天厝栽種大麻及製毒。警方今...

37名越籍移工小吃部開毒趴 高雄警清源專案深夜攻破

高雄林園警分局執行清源專案，發現轄內一間小吃部，深夜常發出重低音，側面查訪，掌握店內有施用毒品開轟趴情形，立即組專案小組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。