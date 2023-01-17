影／透天厝燈照種大麻 數百株高壯茂盛 宛如專業種植場

吳姓男子5年前因栽種第2級毒品大麻入獄服刑，結識許姓男子。兩人出獄後涉嫌重操舊業，在竹苗地區透天厝栽種大麻及製毒。警方今天表示，去年間查獲吳男等4人涉案送辦，檢方日前偵查終結，依違反毒品危害防制條例起訴4嫌；許姓主嫌仍未到案，檢方發布通緝。

檢警調查，吳男透過網路自學栽種大麻技術，以「土耕法」種植大麻種子及幼株，期間定期施以水分、肥料，並以燈具照射促使生長，再不斷移植分株，最後發展出宛如專業種植場，植株高壯茂盛，生長情況良好。

據了解，吳男2018年間因栽種大麻入獄服刑，2020年假釋出獄。吳並在獄中結識許姓主嫌，分享犯罪手法，出獄後重操舊業，且行事更加小心。警方先逮捕吳男，抽絲剝繭突破許男設下的斷點，查出許的身分，全案共有4嫌涉入。

因為新冠肺炎疫情影響，國內大麻毒品近年價格飆漲。保三總隊第一大隊與新竹市警一分局、新北市板橋警分局等單位組成專案小組，去年8月間分別在新竹縣竹北市、苗栗縣頭份市的透天民宅查獲大麻工廠，查扣大麻植株458株、大麻成品毛重6.86公斤和大麻花、大麻粉等毒品。

警方逮捕吳姓犯嫌等3人後，循線查出許姓主嫌身分，偵詢後將全案移送台北地檢署偵辦，檢方偵結起訴4嫌。

警方指出，大麻活株458株若順利收成，約可採集13公斤大麻花，可供10萬人施用，流入市面後果不堪設想。警方呼籲民眾若發現居家及鄰近社區、校園有毒品問題，請勇於向警方檢舉。

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