台中這派出所每年護鈔2000萬 躲歹徒覬覦有眉角
農曆新年將至，銀行會提供換發新鈔服務，派出所在這段期間會接獲銀行申請護鈔服務，第三警分局正義所每年年初，都會接獲轄內台中銀行的申請，前往台灣銀行換發新鈔，金額都是2000萬元，警方表示，為了避免鉅款遭歹徒覬覦，護鈔警員會全程配槍，並以警備車隨車護送，一有風吹草動，馬上叫支援。
第三警分局表示，農曆新年前是民眾到銀行換領新鈔的旺季，根據過去經驗，轄內台中銀行往年都會到台灣銀行，換領2000萬元的新鈔，任務都是由正義所執行，今年台中銀行也有申請護鈔，此次護鈔任務，已在9日順利完成，台中銀行已在13日提供民眾換新鈔服務。
正義所副所長李姣嬋指出，護鈔時間不固定，都是由銀行私下通知，以避免行程遭有心人士覬覦，另外，護鈔勤務會保持低調，由一輛警車跟隨在銀行的車輛後方，車內警員全程配持槍械，而且路程都縮短在15分鐘以內，一旦有任何風吹草動，都會通報警網支援。
她說，另外，不論是警車或是銀行使用的車輛，都會在行前確認車況沒有問題，以免在換鈔途中，遇到車輛拋錨或其他意外，衍生不必要風險，不過就她在正義所4年來的經驗，護鈔任務都順利完成，沒有任何意外插曲。
第三警分局指出，為讓市民安心過年，除加強金融機構安全維護措施，警方也提供存、提款護鈔服務，不論金額多寡，一通電話直接向各地方派出所申請，警方就會化身護鈔使者，前往協助，民眾可多加利用。
三分局說，今年從1月13日起至1月19日，共計5個營業日，全國454家公股銀行及郵局等指定據點，提供民眾免費兌換新鈔服務，金融機構的金流往來將更頻繁，許多銀行也已超前部署，為便利民眾換鈔做好準備。
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