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37名越籍移工小吃部開毒趴 高雄警清源專案深夜攻破

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導

高雄林園警分局執行清源專案，發現轄內一間小吃部，深夜常發出重低音，側面查訪，掌握店內有施用毒品開轟趴情形，立即組專案小組，向地方法院聲請搜索票，布線待成熟時機攻破。

警方在14日深夜，聽見小吃部再度傳來重低音，立即集結警力，會同移民署南區事務大隊高雄市專勤隊，一同前往搜索，破門發現現場5間包廂，有27男10女，共37名越南籍移工集體開毒趴。

包廂現場酒瓶散落，移工見員警到場，仍流連麥克風，持續高歌，經警方高呼「警察！關掉！」，才放下麥克風。警方現場起獲毒品卡西酮咖啡包7包(33公克)、K他命1包(0.34公克) 、K煙2支、K盤等。

警方調查，到小吃店開毒趴的37名越南籍移工，其中9名被通報逃逸，全數人都是第1次到小吃店，相約放假開毒趴，詢後將依毒品危害防制條例移請偵辦，並持續追查其他漏網的小吃店毒客。

林園分局表示，小吃店老闆是越南人，取得台灣身分證，提供店內空間給不特定人吸毒，將通報市政府主管機關裁罰處分；吸毒移工除了移請地檢署偵辦，後續也會轉至移民署專勤隊暫時收容，再依入出國移民法處置。

※ 提醒您：請勿吸毒 戒毒專線0800770885 ※

高雄林園警分局破獲轄區一間小吃部，越籍移工集體在內開毒趴。記者林品君／翻攝
高雄林園警分局破獲轄區一間小吃部，越籍移工集體在內開毒趴。記者林品君／翻攝
警方小吃部破門，發現現場5間包廂，有27男10女，共37名越南籍移工集體開毒趴。記者林品君／翻攝
警方小吃部破門，發現現場5間包廂，有27男10女，共37名越南籍移工集體開毒趴。記者林品君／翻攝

小吃 移民署 移工 毒品

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