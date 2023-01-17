苗栗啃老3胞胎2人互毆 「浴室吵、客廳開打」老大喪命

苗栗縣通霄鎮昨晚6點多發生一起兄弟互毆事件，徐家3胞胎兄弟當中的老大和老二，疑因過年前要買購買油漆粉刷產生金錢嫌隙，兩人在二樓浴室先發生口角，旋即出來客廳後衝突升級，彼此出手互毆，過程中老大突然倒地失去生命跡象，經送醫仍宣告不治。

警方初步調查後表示，徐姓死者（33歲）身上並未發現明顯傷勢，現場也無血跡，確切死因待今午檢方相驗解剖釐清；經連夜偵訊，今天上午依過失傷害致死罪嫌將兇嫌移送檢方繼續偵辦。

昨晚間6點多消防人員接獲報案，指通霄鎮市區仁愛路有人打架，傳出很大聲響，而且有人受傷，救護人員獲報到達發現，倒在2樓的傷者已無呼吸、心跳，立即將他送往通霄光田醫院急救，但仍搶救無效死亡。

警方調查，發生衝突的是3胞胎兄弟中的老大和老二，起因疑似過年前家中要購買油漆粉刷房舍，老二稱父親拿錢給老大買油漆，但他懷疑大哥想暗槓這筆錢，才遲沒出門買油漆，結果吵起來，最後演變成互毆；兩人從2樓浴室打到客廳，過程中老大突然倒地、失去呼吸心跳，在樓下的老三聽到聲響，發現事態嚴重，趕緊打119救人。