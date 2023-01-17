警察面前闖紅燈毒渣露餡 4男遭攔查法辦

23歲李姓男子駕車載著3名友人，心血來潮相約從彰化夜衝台南喝牛肉湯，行經中西區康樂街竟在警察面前闖紅燈遭攔查。員警在車上找到K他命，4人被帶回實施毒品及尿液檢驗均呈現第三級毒品K他命陽性反應，警詢後依毒品罪嫌法辦，李並收下1張闖紅燈交通違規罰單。

台南市第二分局南門派出所員警，今天凌晨3時50分，巡邏經過康樂街路段時，發現前方急駛而來轎車無視警察停等在前，竟當場闖紅燈違規呼嘯而過，警員黃韋勳旋即調頭實施攔檢盤查。

員警攔下闖紅燈轎車後，發現李姓駕駛(23歲)駕車在載著藍姓(24歲)、鄭姓(23歲)、陳姓(23歲)等友人，4人心血來潮相約夜衝台南康樂街，趕著4時要當首批客人來品嘗榮獲「必比登」推介、經營近30年牛肉湯店，因邊開邊找、疏未注意道路號誌，竟在警察面前闖紅燈遭攔查。

李姓駕駛之前吸食愷他命卻未丟棄毒品包重0.25公克，也為員警手電筒照射下漏餡遭帶回，4人因毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，均遭依毒品危害防制條例罪嫌送辦。在調查過程，員警也勸誡4人，「牛肉湯多喝有益、毒品再吸危害健康」。

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