闖紅燈撞死2人還肇逃 累犯男吸毒開車今遭裁定羈押

台中市劉姓男子前天開車行經東區時，因逆向拒絕警方攔查，闖紅燈撞死2名機車騎士，劉棄車逃逸後，仍在昨天深夜落網，檢察官昨天相驗，釐清死因，檢察官訊問劉男後，認定劉有驗出安非他命反應，涉嫌毒駕等罪嫌重大，有逃亡、滅證之虞，昨晚10時向台中地院聲請羈押，法院今早9時50分裁定羈押禁見。

昨晚檢方認定，劉男有驗出二級毒品安非他命反應，昨晚10時許，向台中地院聲請羈押禁見，今早9時50分裁定羈押禁見。

台中地檢署表示，劉男經檢察官訊問後，涉犯公共危險致死、加重毒駕肇事致人於死、肇事逃逸、過失傷害等罪，涉嫌重大，有逃亡、滅證之虞，且所犯為5年以上重罪，有羈押之原因，且有羈押必要，昨晚10時向法院聲請羈押禁見。

台中市劉姓男子（49歲）有酒駕、肇事逃逸等多項前科，前天7時許，因在東區逆向行駛，不服警方攔查逃逸，行經東光園路、振興路時闖紅燈，撞死騎機車的葉姓老翁（66歲）、連姓女子（38歲），劉肇事後棄車，先徒步逃逸後，搭乘計程車前往烏日區友人住處躲藏，前天深夜11時許，遭警方查緝到案。