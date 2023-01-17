影／太平蝙蝠洞藏分裝場 中警陸海空抓人扣市值50萬毒咖啡

台中市林姓男子在太平蝙蝠洞一帶，經營資源回收場，不過市刑大掌握，林疑暗地從事分裝毒品，去年底經連月以空拍機蒐證後，出動特警攻堅，擔心林等人利用水路逃亡，還派員警戒阻斷退路，順利帶回林等7人，其中2名逃逸移工，市價50萬元的毒品咖啡包，全案依毒品罪移送，林獲2萬元交保。

台中市刑大偵七隊在去年8月間接獲線報，林姓男子（46歲）在太平區蝙蝠洞一帶經營的資源回收廠，暗地裡從事毒品分裝等不法情事，經報請台中地檢署檢察官指揮後，經連月蒐證，在去年10月間，出動特警攻堅。

攻堅前專案小組分析當地環境，該廠位於偏僻小徑內，旁邊還有樹林、溪流等天然庇護，因此專案小組除了有攻堅廠區的人員外，另外也安排其他特警，布兵在樹林、溪流等位置，以避免林等人利用地形逃逸。

特警攻堅時，林男正巧開車到場要巡視，沒想到遇到大批特警，擔心遭逮趕緊掉頭逃逸，不過專案小組已布下天羅地網，順利將林等7名涉案人緝捕到案，現場查扣含二級、三級毒品成分的500包毒咖啡包，若以每包千元計算，市價初估達50萬元

經清查後，發現有2名逃逸移工，已逃逸一年多，經移民署收容後，依法遣送出境，另外林男與陳姓（46歲）、廖姓（52歲）員工等涉嫌毒品罪嫌，移送台中地檢署，檢方訊問後命林以2萬元交保，其他2人無保請回，全案另擴大清查毒品來源。

台中市刑大呼籲，在台逾期居留的外籍人士，應主動向轄區專勤隊或司法警察機關表示自願出國；也提醒國人切勿心存僥倖，聘僱、媒介或容留未經許可、許可失效或他人所申請聘僱的外籍人士，違反者將依就業服務法，處15萬元以上至75萬元以下罰鍰，5年內再違反者更涉及刑責。

市刑大呼籲，切勿嘗試毒品或來路不明的飲品、咖啡包，染上毒癮自毀前程，如發現周邊有不法事證應立即向警方檢舉，共同維護台中市治安。

※ 提醒您：請勿吸毒 戒毒專線0800770885 ※