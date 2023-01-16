軍營旁植栽4千株史上最大量大麻 警再抓3名技術顧問

松聯幫大老吳來居涉嫌在桃園市龍潭區陸軍航空第601旅旁租地種大麻，警方去年查扣4218株，逮捕吳等8人已被起訴，破獲國內史上查獲最大量大麻栽種，追出李姓、朱姓、于姓男子涉提供技術，本月拘提依毒品罪移送，檢方聲押李獲准，命朱6萬元交保並請回于。

警方調查，吳來居在台北市經營園藝公司進口相關用品，透過員工53歲李姓男子籌劃，在601旅旁租1甲農地種大麻，吳找來曾在台中市經營肥料化工公司的61歲朱姓男子、新北市某農業開發公司顧問71歲于姓男子當「技術顧問」。

朱、于教導土壤種類、肥料比例及光照亮度，由李購買土壤、肥料、酸鹼及測光儀器到公司給吳。朱認識一名在美國加州種大麻的美國人，請教相關技術後寫成筆記供吳參考。

吳與柯姓小弟僱用6名印尼籍逃逸移工，前年4月起以扦插法在盆栽種大麻。龍潭警分局接獲情資，與刑事局偵三大隊第三隊共辦，去年9月20日搜出市值6億元的4218株大麻，逮捕吳等8人，桃園地檢署11月12日均起訴。