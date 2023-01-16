快訊

竹巿行政處長爆婚外情閃辭 柯文哲11字回應愛將「下一步」

開千萬超跑睡死車內...警破窗救援意外查獲毒品 金融男慘了

澳網／4盤退難纏對手 納達爾連霸開紅盤再寫新猷

軍營旁植栽4千株史上最大量大麻 警再抓3名技術顧問

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

松聯幫大老吳來居涉嫌在桃園市龍潭區陸軍航空第601旅旁租地種大麻，警方去年查扣4218株，逮捕吳等8人已被起訴，破獲國內史上查獲最大量大麻栽種，追出李姓、朱姓、于姓男子涉提供技術，本月拘提依毒品罪移送，檢方聲押李獲准，命朱6萬元交保並請回于。

警方調查，吳來居在台北市經營園藝公司進口相關用品，透過員工53歲李姓男子籌劃，在601旅旁租1甲農地種大麻，吳找來曾在台中市經營肥料化工公司的61歲朱姓男子、新北市某農業開發公司顧問71歲于姓男子當「技術顧問」。

朱、于教導土壤種類、肥料比例及光照亮度，由李購買土壤、肥料、酸鹼及測光儀器到公司給吳。朱認識一名在美國加州種大麻的美國人，請教相關技術後寫成筆記供吳參考。

吳與柯姓小弟僱用6名印尼籍逃逸移工，前年4月起以扦插法在盆栽種大麻。龍潭警分局接獲情資，與刑事局偵三大隊第三隊共辦，去年9月20日搜出市值6億元的4218株大麻，逮捕吳等8人，桃園地檢署11月12日均起訴。

刑事局追查共犯，本月5日搜索犯嫌住家，拘提李等3人。朱、于坦承犯案，李否認參與，稱是要種香菇及中藥。警方懷疑已有大麻流出，持續清查。

松聯幫大老吳來居涉嫌在桃園市龍潭區陸軍航空第601旅旁租地種大麻，警方查扣4218株，破獲國內史上查獲最大量大麻栽種。記者李奕昕／翻攝
松聯幫大老吳來居涉嫌在桃園市龍潭區陸軍航空第601旅旁租地種大麻，警方查扣4218株，破獲國內史上查獲最大量大麻栽種。記者李奕昕／翻攝
松聯幫大老吳來居涉嫌在桃園市龍潭區陸軍航空第601旅旁租地種大麻，警方查扣4218株，破獲國內史上查獲最大量大麻栽種。記者李奕昕／翻攝
松聯幫大老吳來居涉嫌在桃園市龍潭區陸軍航空第601旅旁租地種大麻，警方查扣4218株，破獲國內史上查獲最大量大麻栽種。記者李奕昕／翻攝
松聯幫大老吳來居涉嫌在桃園市龍潭區陸軍航空第601旅旁租地種大麻，警方查扣4218株，破獲國內史上查獲最大量大麻栽種。記者李奕昕／翻攝
松聯幫大老吳來居涉嫌在桃園市龍潭區陸軍航空第601旅旁租地種大麻，警方查扣4218株，破獲國內史上查獲最大量大麻栽種。記者李奕昕／翻攝

大麻 桃園

延伸閱讀

影／隨身帶「懦夫救星」 新北男開車運毒563公克被查獲

網紅潘緣加拿大猝世扯出案外案 刑事局澄清運毒有事證

虎尾全新透天厝淪大麻農場破獲312株 房東氣炸當場解約

衝太快的「呼麻自由」？泰國大麻合法化，為何變成政治難題

相關新聞

影／開千萬超跑睡死車內！警破窗救援 金融男慘了

台中市警方今天上午在台灣大道渣打銀行前守望時，發現一輛千萬超跑BMW I8跑車停在路中，經警員多次敲打車窗，車內駕駛仍不...

軍營旁植栽4千株史上最大量大麻 警再抓3名技術顧問

松聯幫大老吳來居涉嫌在桃園市龍潭區陸軍航空第601旅旁租地種大麻，警方去年查扣4218株，逮捕吳等8人已被起訴，破獲國內...

新北通緝犯過年不想入監拒捕 警強勢壓制意外打斷他腿

新北市閉姓男子被判刑7個月確定，他不想入監服刑，未到案遭通緝，警方前天早上在馬路上要盤查他，他不配合、轉頭逃跑，當警察追...

權利車掛失竊牌上路還違規 高雄警搜出近百克K他命

高雄31歲劉姓男子駕駛權利車，結果車牌被查扣後，改掛失竊車牌上路，結果因違規被警方攔查開單，不僅查出車牌為另輛車報失，還...

「XD」千元假鈔桃園又現蹤 警今凌晨攔轎車驚見127張

桃園市八德區上周有人持假千元鈔買檳榔被逮，警方今天凌晨再度破獲假鈔案，攔查一輛轎車發現多達127張「XD」千元假鈔，還有...

影／隨身帶「懦夫救星」 新北男開車運毒563公克被查獲

1名25歲吳姓男子日前駕車違停在新北市三重區，保安大隊員警趨前盤查，查獲車內背包內的安非他命、搖頭丸、大麻等各類毒品共9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。