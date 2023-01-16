快訊

台灣跟進？日本擬降級、室內不戴口罩 王必勝曝開放時間點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

又是你！還想跑？毒蟲三天兩度碰到警察攔檢直呼倒楣

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南永康警分局永信派出所員警昨深夜巡邏巧遇可疑車輛，尾隨發現是前幾天拒絕路檢逃逸車輛，立即通報圍捕，在30歲蔡姓駕駛車上發現毒品。蔡供稱因有毒品前科怕又被抓到，才會拒檢逃逸，沒想到路這麼多條、車這麼多，竟然三天兩頭遇到警察攔檢。

永信派出所長王建智表示，永信所員警巡邏時發現一輛轎車形跡可疑，員警尾隨查出這車是3天前拒檢車輛，蔡姓男子發現警車後意圖規避攔檢，警員莊竣程見狀立即呼叫支援警力，在可能逃竄路口攔截圍捕，最後在復國路攔截去處，持槍喝令下車盤查，發現安非他命毒品2包及吸食器，移送台南地檢署偵辦。

永康分局表示，啟動「春安期間守護地區治安專案查緝工作」，針對轄區治安顧慮場所或聯外道路，編排高強度巡邏與攻勢臨檢勤務，強化清查毒品、深夜遊蕩形跡可疑分子與治安顧慮人口，掃蕩不法，讓民眾安全放心。呼籲民眾發現任何可疑人、車，可直接打110報案或到警察機關洽詢。

蔡姓毒蟲3天兩度巧遇警察攔檢，員警攔截去處後持槍喝令下車，搜出毒品。記者周宗禎／翻攝
蔡姓毒蟲3天兩度巧遇警察攔檢，員警攔截去處後持槍喝令下車，搜出毒品。記者周宗禎／翻攝
蔡姓毒蟲3天兩度巧遇警察攔檢，員警攔截去處後持槍喝令下車，搜出毒品。記者周宗禎／翻攝
蔡姓毒蟲3天兩度巧遇警察攔檢，員警攔截去處後持槍喝令下車，搜出毒品。記者周宗禎／翻攝
蔡姓毒蟲3天兩度巧遇警察攔檢，員警攔截去處後持槍喝令下車。記者周宗禎／翻攝
蔡姓毒蟲3天兩度巧遇警察攔檢，員警攔截去處後持槍喝令下車。記者周宗禎／翻攝

毒品 警察 台南

延伸閱讀

雲林警農曆新年前擴大攔檢 取締6件酒駕3人送辦

影／台中水果攤夫妻涉販毒 上手藥頭橫死檢起訴

曾販毒給藝人蕭淑慎、鄭進一 美艷女藥頭販毒遭逮

花蓮男子攜帶63包毒品疑趁年前賺一筆 遭警方查獲送辦

相關新聞

影／開千萬超跑睡死車內！警破窗救援 金融男慘了

台中市警方今天上午在台灣大道渣打銀行前守望時，發現一輛千萬超跑BMW I8跑車停在路中，經警員多次敲打車窗，車內駕駛仍不...

新北通緝犯過年不想入監拒捕 警強勢壓制意外打斷他腿

新北市閉姓男子被判刑7個月確定，他不想入監服刑，未到案遭通緝，警方前天早上在馬路上要盤查他，他不配合、轉頭逃跑，當警察追...

權利車掛失竊牌上路還違規 高雄警搜出近百克K他命

高雄31歲劉姓男子駕駛權利車，結果車牌被查扣後，改掛失竊車牌上路，結果因違規被警方攔查開單，不僅查出車牌為另輛車報失，還...

「XD」千元假鈔桃園又現蹤 警今凌晨攔轎車驚見127張

桃園市八德區上周有人持假千元鈔買檳榔被逮，警方今天凌晨再度破獲假鈔案，攔查一輛轎車發現多達127張「XD」千元假鈔，還有...

影／隨身帶「懦夫救星」 新北男開車運毒563公克被查獲

1名25歲吳姓男子日前駕車違停在新北市三重區，保安大隊員警趨前盤查，查獲車內背包內的安非他命、搖頭丸、大麻等各類毒品共9...

狡猾毒犯以車為家逃竄南台灣 高雄警追400多公里緝獲

高雄32歲陳姓通緝犯，日前駕車行經大寮區鳳林二路，因為懸掛車牌號牌與車身不符，被巡邏員警察覺有異，攔查時卻加速逃逸。警連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。