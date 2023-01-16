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又是你！還想跑？毒蟲三天兩度碰到警察攔檢直呼倒楣
台南永康警分局永信派出所員警昨深夜巡邏巧遇可疑車輛，尾隨發現是前幾天拒絕路檢逃逸車輛，立即通報圍捕，在30歲蔡姓駕駛車上發現毒品。蔡供稱因有毒品前科怕又被抓到，才會拒檢逃逸，沒想到路這麼多條、車這麼多，竟然三天兩頭遇到警察攔檢。
永信派出所長王建智表示，永信所員警巡邏時發現一輛轎車形跡可疑，員警尾隨查出這車是3天前拒檢車輛，蔡姓男子發現警車後意圖規避攔檢，警員莊竣程見狀立即呼叫支援警力，在可能逃竄路口攔截圍捕，最後在復國路攔截去處，持槍喝令下車盤查，發現安非他命毒品2包及吸食器，移送台南地檢署偵辦。
永康分局表示，啟動「春安期間守護地區治安專案查緝工作」，針對轄區治安顧慮場所或聯外道路，編排高強度巡邏與攻勢臨檢勤務，強化清查毒品、深夜遊蕩形跡可疑分子與治安顧慮人口，掃蕩不法，讓民眾安全放心。呼籲民眾發現任何可疑人、車，可直接打110報案或到警察機關洽詢。
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