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影／開千萬超跑睡死車內！警破窗救援 金融男慘了
台中市警方今天上午在台灣大道渣打銀行前守望時，發現一輛千萬超跑BMW I8跑車停在路中，經警員多次敲打車窗，車內駕駛仍不為所動，警方通知消防隊破窗後，發現駕駛張姓男子無恙，辯稱是打麻將太累睡在車內，警方在車內查獲K他命等毒品，警詢後依毒品罪送辦。
第六警分局市政所在今天上午10時許，在西屯區台灣大道2段渣打銀行守望時，發現有輛新車要價千萬的BMW跑車I8停滯在路中，員警前往察看、多次敲打車窗，駕駛仍不為所動，為顧及駕駛安危，立即通報消防隊到場協助破窗救護，所幸駕駛身體無恙。
經查，張姓男子（26歲）自述從事金融業，該輛跑車登記在張名下，他辯稱，因通宵打麻將太疲勞，駕車返家路上體力不支才停在路中間。
不過警員在盤查過程中，在車內發現有不明物品，經查是2包毒咖啡包（重8.28公克）及K他命1罐（7.04公克），全案依違反毒品危害防條例罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦。
第六警分局長蔡元戎表示，112年加強重要節日安全維護工作期間，警方持續守護治安、交安，透過金融機構巡邏守望，加強見警率，要讓民眾感受警方強力打擊犯罪、嚴懲不法的決心，維護市民安心生活環境。
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