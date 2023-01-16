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新北通緝犯過年不想入監拒捕 警強勢壓制意外打斷他腿

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市閉姓男子被判刑7個月確定，他不想入監服刑，未到案遭通緝，警方前天早上在馬路上要盤查他，他不配合、轉頭逃跑，當警察追上他，終於問出身分要逮捕時，他強力抗拒、拉扯，員警見噴灑辣椒水仍無法壓制，掏出警棍狂打，意外將閉男打斷腿，他哀嚎在地，遭逮歸案。

中和警方14日早上6點50分巡邏行經中和區福祥路，發現一輛轎車併排，上前關心，孰料後座乘客閉男（62歲）立刻下車往回走，員警認為有異，上前攔查，他不配合，問東答西，員警抓住他時，他還說「我沒有事、沒問題啦」，掙脫逃離。

員警看見閉男逃跑，認定他心虛，在後緊跟，將他再度攔查，詢問他證件、身分，費勁好一段時間，他才終於告知警察自己的身分證字號。

員警一查大驚，閉男是公共危險通緝犯，更被判刑7個月確定，強勢壓制逮捕，沒想到閉男拒捕，還推擠員警想逃逸，期間不慎觸摸到員警配槍，警方認定他有奪槍意圖，大聲喝斥、噴灑辣椒水。

閉男仍不斷抵抗、徒手襲警，致警員陳品任、林育新等2人手臂、手掌有擦挫傷，警員林育新見狀，掏出警棍大力敲打閉男右腳數十下，卻意外打斷脛骨，閉男骨折痛得倒在地上哀號遭逮捕。

警方見閉姓男子斷腿，先協助他送醫治療，所幸經開刀後沒有大礙。閉男警詢時說，知道自己被通緝，不想在牢裡過年才心虛逃走，被依妨害公務罪嫌送辦，同時通緝部分解送歸案。

新北市中和警方日前攔查一名男子，發現他是通緝犯、遭判刑確定，上前逮捕，孰料他頻頻拒捕，員警強勢壓制，持警棍敲打意外打斷他右腿。記者翁至成／翻攝
新北市中和警方日前攔查一名男子，發現他是通緝犯、遭判刑確定，上前逮捕，孰料他頻頻拒捕，員警強勢壓制，持警棍敲打意外打斷他右腿。記者翁至成／翻攝

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