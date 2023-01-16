權利車掛失竊牌上路還違規 高雄警搜出近百克K他命

高雄31歲劉姓男子駕駛權利車，結果車牌被查扣後，改掛失竊車牌上路，結果因違規被警方攔查開單，不僅查出車牌為另輛車報失，還在劉男車上發現97.6公克K他命，他雖然否認持毒，仍被警方上銬帶回偵訊，全案朝毒品危害防制條例罪嫌送辦。

鼓山分局龍華所員警溫仁佑、吳軍鋒於前夜巡經明華路時，發現前方一輛白色小客車跨越分向線，立即趨前盤查，員警發現劉男所駕駛的轎車號牌，早在10年前就被通報失竊。劉男坦承上個月駕駛該輛權利車在岡山區因號牌逾檢註銷，車牌遭到警方查扣，無奈工作需要交通工具，透過朋友轉介，取得目前懸掛的車牌，但不知竟是失竊車牌。

員警隨後執行附帶搜索，在駕駛座置物箱發現一小包夾鏈袋裝有白色粉末（2.4公克），又在右前置物箱發現另一包白色粉末（95.2公克），驗出K他命反應。

劉男否認持有毒品，還辯稱轎車是與他人共用，但警方追問時，他卻遲遲無法聯絡共用人到場，讓警方懷疑他的辯詞，將他帶回派出所偵詢。除車牌逾檢註銷依規定摯單舉發外，另將劉男依侵占遺失物及違反毒品危害防制條例送辦。