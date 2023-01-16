「XD」千元假鈔桃園又現蹤 警今凌晨攔轎車驚見127張

桃園市八德區上周有人持假千元鈔買檳榔被逮，警方今天凌晨再度破獲假鈔案，攔查一輛轎車發現多達127張「XD」千元假鈔，還有毒品吸食器，當場逮捕駕駛李姓男子，詢後依偽造國幣、毒品罪嫌送辦。

桃園市保安警察大隊員警今天凌晨3時10分在中壢區巡邏，經過興仁路二段715號前發現一輛轎車行車搖晃不穩，便上前攔查。

員警現在轎車後座查獲一支已使用過的安非他命吸食器，隨即實施附帶搜索，在駕駛李姓男子（31歲）身上查獲偽造的新台幣千元鈔6張，又在置物箱查獲121張，均是編號HR484268XD假鈔，還有「魔術印製廠」字樣，和近期國內流傳的假鈔相同。

據了解，李男辯稱假鈔是一名入監執行的朋友留下，不是自己的。警方詢後，將全案依毒品危害防制條例、偽造貨幣罪嫌移送桃園地檢署偵辦。