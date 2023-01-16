聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／隨身帶「懦夫救星」 新北男開車運毒563公克被查獲
1名25歲吳姓男子日前駕車違停在新北市三重區，保安大隊員警趨前盤查，查獲車內背包內的安非他命、搖頭丸、大麻等各類毒品共90包合計563公克，其中5包毒咖啡的外包裝印著周星馳電影角色「懦夫救星」圖樣，藉此吸引年輕人。
新北保大第二中隊員警12日晚間8時許開車巡邏，在三重區正義南路盤查違停車輛，吳姓駕駛下車時神情緊張，警方察覺異狀直接詢問是否攜帶違禁品，並在他同意之下，搜索車上1個登山背包。
結果背包內共搜出彈簧刀、磅秤，以及數十包各類毒品，員警邊搜邊問吳男「這是什麼？」他支支吾吾回稱「我不知道！」隨後查扣相關證物帶回調查。
警方清點，共計安非他命2包（6公克）、大麻2包（21.9公克）、搖頭丸1包（36.1公克）、大麻電子菸彈11支（174.6公克）及毒品咖啡包74包（324.99公克）。
其中有5包毒咖啡的外包裝，印上周星馳電影「破壞之王」劇情中的角色「懦夫救星」圖樣，藉此吸引年輕人。
警方懷疑吳男涉嫌販售，警詢後依違反社會秩序維護法及毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦，後續將再追查毒品來源。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言