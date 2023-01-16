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影／隨身帶「懦夫救星」 新北男開車運毒563公克被查獲

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

1名25歲吳姓男子日前駕車違停在新北市三重區，保安大隊員警趨前盤查，查獲車內背包內的安非他命、搖頭丸、大麻等各類毒品共90包合計563公克，其中5包毒咖啡的外包裝印著周星馳電影角色「懦夫救星」圖樣，藉此吸引年輕人。

新北保大第二中隊員警12日晚間8時許開車巡邏，在三重區正義南路盤查違停車輛，吳姓駕駛下車時神情緊張，警方察覺異狀直接詢問是否攜帶違禁品，並在他同意之下，搜索車上1個登山背包。

結果背包內共搜出彈簧刀、磅秤，以及數十包各類毒品，員警邊搜邊問吳男「這是什麼？」他支支吾吾回稱「我不知道！」隨後查扣相關證物帶回調查。

警方清點，共計安非他命2包（6公克）、大麻2包（21.9公克）、搖頭丸1包（36.1公克）、大麻電子菸彈11支（174.6公克）及毒品咖啡包74包（324.99公克）。

其中有5包毒咖啡的外包裝，印上周星馳電影「破壞之王」劇情中的角色「懦夫救星」圖樣，藉此吸引年輕人。

警方懷疑吳男涉嫌販售，警詢後依違反社會秩序維護法及毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦，後續將再追查毒品來源。

吳姓男子車內背包被搜出安非他命、搖頭丸、大麻等各類毒品共90包合計563公克。圖／警方提供
吳姓男子車內背包被搜出安非他命、搖頭丸、大麻等各類毒品共90包合計563公克。圖／警方提供
25歲吳姓男子（左）因違停被警方盤查，車上搜出安非他命、搖頭丸、大麻等各類毒品共90包合計563公克。記者林昭彰／翻攝
25歲吳姓男子（左）因違停被警方盤查，車上搜出安非他命、搖頭丸、大麻等各類毒品共90包合計563公克。記者林昭彰／翻攝
吳姓男子車內背包被搜出安非他命、搖頭丸、大麻等各類毒品共90包合計563公克。圖／警方提供
吳姓男子車內背包被搜出安非他命、搖頭丸、大麻等各類毒品共90包合計563公克。圖／警方提供
吳姓男子車內背包被搜出安非他命、搖頭丸、大麻等各類毒品共90包合計563公克。圖／警方提供
吳姓男子車內背包被搜出安非他命、搖頭丸、大麻等各類毒品共90包合計563公克。圖／警方提供
吳姓男子攜帶各類毒品，其中5包毒咖啡的外包裝甚至印上周星馳電影角色「懦夫救星」圖樣，藉此吸引年輕人。圖／警方提供
吳姓男子攜帶各類毒品，其中5包毒咖啡的外包裝甚至印上周星馳電影角色「懦夫救星」圖樣，藉此吸引年輕人。圖／警方提供
25歲吳姓男子（右）因違停被警方盤查，車上搜出安非他命、搖頭丸、大麻等各類毒品共90包合計563公克。記者林昭彰／翻攝
25歲吳姓男子（右）因違停被警方盤查，車上搜出安非他命、搖頭丸、大麻等各類毒品共90包合計563公克。記者林昭彰／翻攝

毒品 大麻

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