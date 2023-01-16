影／隨身帶「懦夫救星」 新北男開車運毒563公克被查獲

1名25歲吳姓男子日前駕車違停在新北市三重區，保安大隊員警趨前盤查，查獲車內背包內的安非他命、搖頭丸、大麻等各類毒品共90包合計563公克，其中5包毒咖啡的外包裝印著周星馳電影角色「懦夫救星」圖樣，藉此吸引年輕人。

新北保大第二中隊員警12日晚間8時許開車巡邏，在三重區正義南路盤查違停車輛，吳姓駕駛下車時神情緊張，警方察覺異狀直接詢問是否攜帶違禁品，並在他同意之下，搜索車上1個登山背包。

結果背包內共搜出彈簧刀、磅秤，以及數十包各類毒品，員警邊搜邊問吳男「這是什麼？」他支支吾吾回稱「我不知道！」隨後查扣相關證物帶回調查。

警方清點，共計安非他命2包（6公克）、大麻2包（21.9公克）、搖頭丸1包（36.1公克）、大麻電子菸彈11支（174.6公克）及毒品咖啡包74包（324.99公克）。

其中有5包毒咖啡的外包裝，印上周星馳電影「破壞之王」劇情中的角色「懦夫救星」圖樣，藉此吸引年輕人。