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狡猾毒犯以車為家逃竄南台灣 高雄警追400多公里緝獲
高雄32歲陳姓通緝犯，日前駕車行經大寮區鳳林二路，因為懸掛車牌號牌與車身不符，被巡邏員警察覺有異，攔查時卻加速逃逸。警連日追查，最後在鳳山某汽車旅館攻堅緝捕，現場查獲危險槍械，及大量毒品，詢後依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌送辦。
林園分局員警12日執行巡邏勤務，在大寮區鳳林二路，發現一輛白色小客車，懸掛車牌號牌與車身不符，正要攔查，白色小客車車主卻疑似發現警車靠近，立即加速逃逸。警方隨後比對監視器追查，發現32歲陳姓車主，因犯竊盜、偽造文書罪，通緝逃逸超過2個月。
警方調查發現，陳姓犯嫌狡猾多疑，為躲避司法，以車為家，駕車在高雄、台南、嘉義等地逃竄已久，身邊隨時攜帶危險性武器。
警隨即組專案小組查緝，鎖定陳嫌生活習性，一日奔波400多公里，14日等陳嫌至鳳山某汽車旅館休息時，展開攻堅緝捕。
警破門壓制陳嫌，陳嫌卻仍妄想逃脫，過程不斷反抗，警數次大聲警告他「不要反抗、會受傷」，並以強勢警力圍捕，才順利逮獲陳嫌，現場起出改造槍械1把、刀械1把、信號彈1顆、安非它命1包（0.58公克）、卡西酮1包（77.5公克）、一粒眠2.7公克、卡西酮液48小瓶、毒品吸食器1組，以及手機3支，詢後依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送偵辦。
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