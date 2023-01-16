快訊

台灣地雷島／美售台爭議戰防雷 人權團體質疑恐誤炸無辜

T1聯盟／魔獸退燒？霍華德搭高鐵 兩腳「翹高高」掛頭墊引反感

整理包／年終獎金買台積電時機對嗎？投資人可關注三大台股標的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

狡猾毒犯以車為家逃竄南台灣 高雄警追400多公里緝獲

聯合報／ 記者林品君／高雄即時報導

高雄32歲陳姓通緝犯，日前駕車行經大寮區鳳林二路，因為懸掛車牌號牌與車身不符，被巡邏員警察覺有異，攔查時卻加速逃逸。警連日追查，最後在鳳山某汽車旅館攻堅緝捕，現場查獲危險槍械，及大量毒品，詢後依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例罪嫌送辦。

林園分局員警12日執行巡邏勤務，在大寮區鳳林二路，發現一輛白色小客車，懸掛車牌號牌與車身不符，正要攔查，白色小客車車主卻疑似發現警車靠近，立即加速逃逸。警方隨後比對監視器追查，發現32歲陳姓車主，因犯竊盜、偽造文書罪，通緝逃逸超過2個月。

警方調查發現，陳姓犯嫌狡猾多疑，為躲避司法，以車為家，駕車在高雄、台南、嘉義等地逃竄已久，身邊隨時攜帶危險性武器。

警隨即組專案小組查緝，鎖定陳嫌生活習性，一日奔波400多公里，14日等陳嫌至鳳山某汽車旅館休息時，展開攻堅緝捕。

警破門壓制陳嫌，陳嫌卻仍妄想逃脫，過程不斷反抗，警數次大聲警告他「不要反抗、會受傷」，並以強勢警力圍捕，才順利逮獲陳嫌，現場起出改造槍械1把、刀械1把、信號彈1顆、安非它命1包（0.58公克）、卡西酮1包（77.5公克）、一粒眠2.7公克、卡西酮液48小瓶、毒品吸食器1組，以及手機3支，詢後依槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送偵辦。

警方捕獲陳嫌，現場危險槍械，以及大量毒品。記者林品君／翻攝
警方捕獲陳嫌，現場危險槍械，以及大量毒品。記者林品君／翻攝
警方破門攻堅，壓制陳嫌，陳嫌企圖逃脫，終不敵優勢警力。記者林品君／翻攝
警方破門攻堅，壓制陳嫌，陳嫌企圖逃脫，終不敵優勢警力。記者林品君／翻攝

毒品 通緝 汽車旅館

延伸閱讀

高雄2男子為越南女吃醋 85大樓房內爆衝突1人掛彩

影／十八羅漢山驚見野人露宿 男子這理由河床建家

當街騷擾女騎士 高雄噁男口出狂言：要和你做愛做的事

蒙古籍貨輪船底破洞高雄外海棄船 黑鷹直升機救援中

相關新聞

「XD」千元假鈔桃園又現蹤 警今凌晨攔轎車驚見127張

桃園市八德區上周有人持假千元鈔買檳榔被逮，警方今天凌晨再度破獲假鈔案，攔查一輛轎車發現多達127張「XD」千元假鈔，還有...

權利車掛失竊牌上路還違規 高雄警搜出近百克K他命

高雄31歲劉姓男子駕駛權利車，結果車牌被查扣後，改掛失竊車牌上路，結果因違規被警方攔查開單，不僅查出車牌為另輛車報失，還...

影／隨身帶「懦夫救星」 新北男開車運毒563公克被查獲

1名25歲吳姓男子日前駕車違停在新北市三重區，保安大隊員警趨前盤查，查獲車內背包內的安非他命、搖頭丸、大麻等各類毒品共9...

狡猾毒犯以車為家逃竄南台灣 高雄警追400多公里緝獲

高雄32歲陳姓通緝犯，日前駕車行經大寮區鳳林二路，因為懸掛車牌號牌與車身不符，被巡邏員警察覺有異，攔查時卻加速逃逸。警連...

影 ／南市警局長廖宗山上任 黃偉哲布達重申貫徹警紀

台南市政府警察局今上午舉行卸任、新任局長交接，新任局長廖宗山接任調任警政署警政委員的方仰寧，由市長黃偉哲親自監交，黃偉哲...

88會館還有人未曝光？警政署：無選擇性辦案請提供影像

警政署前天公布「88會館」招待所調查情形，除2名警察退休，共懲處24人；美麗島電子報董事長吳子嘉網路直播稱尚有警察涉足未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。