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影 ／南市警局長廖宗山上任 黃偉哲布達重申貫徹警紀
台南市政府警察局今上午舉行卸任、新任局長交接，新任局長廖宗山接任調任警政署警政委員的方仰寧，由市長黃偉哲親自監交，黃偉哲與廖宗山都重申，加強警察內部管理，貫徹警紀重要性。
人事布達上午在市警局舉行，警政署副署長鄭明忠南下監交，台南市議員蔡育輝、沈家鳳、李宗翰、王宣貿、蔡秋蘭、鄭佳欣等人與會。
新任局長廖宗山是中央警察大學第48期刑事警察學系畢業，歷任內政部警政署刑事警察局偵查第八大隊大隊長、警政監、主任秘書、副局長、嘉義縣警察局長、保安警察第三總隊長、警政署警政委員等重要職務。
黃偉哲表示，調任警政署警政委員的方仰寧任職2年期間戮力從公，對南市警政工作的貢獻良多，他要感謝並肯定方仰寧及全體警察同仁付出，同時也提醒警察同仁要貫徹警紀。
廖宗山會後受訪也強調警紀重要性，未來會強化內部管理，邀請警局幹部要加強關懷部屬，避免重大警紀發生。媒體詢問學甲88槍槍擊案等重大治安事件，有無破案時間表？廖表示，時間表不是完全操縱在警方，但會全力偵辦到底。他說日前在方仰寧局長等警界同仁追緝下，已陸續逮捕多名要犯羈押，在逃的警方一定持續追緝到底，相信最短時間內一定會有好消息。
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