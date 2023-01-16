影 ／南市警局長廖宗山上任 黃偉哲布達重申貫徹警紀

台南市政府警察局今上午舉行卸任、新任局長交接，新任局長廖宗山接任調任警政署警政委員的方仰寧，由市長黃偉哲親自監交，黃偉哲與廖宗山都重申，加強警察內部管理，貫徹警紀重要性。

人事布達上午在市警局舉行，警政署副署長鄭明忠南下監交，台南市議員蔡育輝、沈家鳳、李宗翰、王宣貿、蔡秋蘭、鄭佳欣等人與會。

新任局長廖宗山是中央警察大學第48期刑事警察學系畢業，歷任內政部警政署刑事警察局偵查第八大隊大隊長、警政監、主任秘書、副局長、嘉義縣警察局長、保安警察第三總隊長、警政署警政委員等重要職務。

黃偉哲表示，調任警政署警政委員的方仰寧任職2年期間戮力從公，對南市警政工作的貢獻良多，他要感謝並肯定方仰寧及全體警察同仁付出，同時也提醒警察同仁要貫徹警紀。