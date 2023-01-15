桃警年關前破職業賭場 逮捕3嫌35賭客現金籌碼260萬

桃園市大溪警方據報大溪區中華路一鐵皮屋進出複雜，警方今天下午展開攻堅行動，年關前查獲程姓男子經營職業賭場，帶回賭客35人，現場兌換賭金籌碼231萬元、抽頭金35萬元及賭具、少量K他命毒品，訊後將程男等人依賭博、毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

大溪警方表示，為掃蕩黑幫和打擊不法，警方據報中路一處鐵皮屋最近有人進出增多、人員複雜，警方疑為幫活動，蒐證監控多日，發現是一處職業賭場，請示檢察官指揮偵辦，向法院聲請搜索票後，今天下午展開行動，一舉破獲該職業賭場。