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桃警年關前破職業賭場 逮捕3嫌35賭客現金籌碼260萬

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市大溪警方據報大溪區中華路一鐵皮屋進出複雜，警方今天下午展開攻堅行動，年關前查獲程姓男子經營職業賭場，帶回賭客35人，現場兌換賭金籌碼231萬元、抽頭金35萬元及賭具、少量K他命毒品，訊後將程男等人依賭博、毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

大溪警方表示，為掃蕩黑幫和打擊不法，警方據報中路一處鐵皮屋最近有人進出增多、人員複雜，警方疑為幫活動，蒐證監控多日，發現是一處職業賭場，請示檢察官指揮偵辦，向法院聲請搜索票後，今天下午展開行動，一舉破獲該職業賭場。

警方在現場查獲賭客35人，查獲兌換賭金籌碼231萬元、抽頭金35萬元及天九牌賭具、點鈔機、監視器及少量K他命、K盤毒品，查獲程姓現場負責人、鄭姓會計及江姓把風人員3人，3人坦承坦承經營賭場，檢方訊後將3人依賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦，賭客依社維法提報裁罰。

桃園市大溪警方破獲鐵皮屋職業賭場，查獲犯嫌3人及賭金，毒品依送法辦，賭客35人社維法裁罰。圖／警方提供
桃園市大溪警方破獲鐵皮屋職業賭場，查獲犯嫌3人及賭金，毒品依送法辦，賭客35人社維法裁罰。圖／警方提供
桃園市大溪警方破獲鐵皮屋職業賭場，查獲犯嫌3人及賭金，毒品依送法辦，賭客35人社維法裁罰。圖／警方提供
桃園市大溪警方破獲鐵皮屋職業賭場，查獲犯嫌3人及賭金，毒品依送法辦，賭客35人社維法裁罰。圖／警方提供

賭場 桃園 毒品

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