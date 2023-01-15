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年關近擴大路檢 南警查獲2男持毒

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

年關將快到了，各項尾牙、飲宴增多，台南市警二分局昨天深夜10點起，動員30名警力針對轄區酒店、酒吧、電子遊戲場、養生館等處所及重要路段實施臨檢路檢，共查獲毒品案2件2人，另有5人酒測值超標依公共危險罪嫌法辦 。

民權所所長何家慶昨晚10點45分，帶班在中華西路二段路檢時，攔下1輛轎車聞到車內散發濃厚K他命氣味，示意駕駛劉男(25歲)下車受檢，他慌張的撥動轎車中央扶手物品，讓員警特別留心注意，後續果然在扶手置物處內發現1瓶塑膠盒粉末。

劉說雖塑膠盒粉末是菸品涼爽粉來回應員警詢問，但馬上也為何所長戳破謊言，因劉毒品及尿液檢驗均呈現第三級毒品K他命陽性反應，所查扣粉末計3.69公克，警詢後依毒品罪嫌法辦。

海安所副所長高德陵今天凌晨零點50分帶班到民生路二段某酒吧臨檢時，一下車發現某輛停放於路旁租賃汽車窗戶未緊閉，員警查看時也眼尖立即在副駕駛座腳踏墊上發現1只K盤。

員警當場立即調閱監視器確認駕駛特徵，再配合酒吧臨檢查察比對查出駕駛人為鄭姓男子(28歲)，經帶同至車內取出k盤及毒品粉末殘渣，鄭毒品及尿液檢驗均呈現第三級毒品K他命陽性反應，警詢後依毒品罪嫌送辦。

鄭姓男子涉寺有k盤及毒品粉末殘渣，鄭毒品及尿液檢驗均呈現第三級毒品K他命陽性反應，警詢後依毒品罪嫌送辦記黃宣翰／翻攝。
鄭姓男子涉寺有k盤及毒品粉末殘渣，鄭毒品及尿液檢驗均呈現第三級毒品K他命陽性反應，警詢後依毒品罪嫌送辦記黃宣翰／翻攝。
劉姓男子涉嫌持有K他命，被警方路檢查獲法辦。記黃宣翰／翻攝
劉姓男子涉嫌持有K他命，被警方路檢查獲法辦。記黃宣翰／翻攝

毒品 臨檢 氣味

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