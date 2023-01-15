影／台中水果攤夫妻涉販毒 上手藥頭橫死線索斷

台中市陳姓夫妻經營水果攤，但在去年間被警方掌握，涉嫌販售海洛因等毒品，甚至有在醫院附近與下游藥腳交易毒品，不過因販售的毒品成分不純，遭藥腳投訴，檢警收網抓人，溯源要追毒品上手藥頭，發現藥頭已出車禍身亡，導致線索中斷，檢方仍依毒品罪起訴陳姓夫妻。

台中市刑大偵四隊在去年間獲報，霧峰區的陳姓男子（45歲）與其妻子（52歲），平常駕駛發財車在霧峰區一帶販售水果，不過因染上毒癮，會利用四處擺攤、販售水果的機會，與其他下游藥腳交易，擔任小盤商，賺取價差牟利，以利購買毒品吸食。

全案報請台中地檢署檢察官指揮後，展開蒐證，發現陳姓夫妻與一名藥腳約在醫院附近的超商交易毒品，事後該名藥腳還向陳妻投訴，販售的毒品沒有藥效，訊息內容提及「沒有藥效、品質很差」、「感覺被動過手腳、被騙了」、「姐仔，說真了你們的手腳我都知道，只是不想我們的情感破壞」等語。

偵四隊完成蒐證後，去年7月收網抓人，帶回陳姓夫妻，查扣涉案海洛因1包(毛重0.38公克)、注射針筒2支及行動電話2支等贓證物。

陳姓夫妻在警詢時否認販毒，辯稱與藥腳合資購買毒品，不是在販賣毒品，但全案有藥腳傳送的訊息為證，仍將二人依毒品罪移送台中地檢署。

偵四隊在偵辦期間發現，陳姓夫妻與彰化縣綽號「大ㄟ」的吳姓男子，有聯絡關係，二人也指稱毒品來源是吳男，判斷吳男就是上游藥頭，正要擴大追查時，發現吳男在去年9月間，在彰化鹿港已因車禍身亡，導致全案線索中斷，不過陳姓夫妻涉販售毒品案，仍由台中地檢署偵結起訴。