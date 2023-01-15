快訊

求來新錢母 舊錢母怎處理？ 命理師：3大禁忌防破財

限時11天僅限這平台！LINE貼圖送隱藏版好康有眉角 教你10代幣買到貼圖

挨批撒幣救官位 蘇貞昌自比袁崇煥：虛心受教但不要歪曲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中水果攤夫妻涉販毒 上手藥頭橫死線索斷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓夫妻經營水果攤，但在去年間被警方掌握，涉嫌販售海洛因等毒品，甚至有在醫院附近與下游藥腳交易毒品，不過因販售的毒品成分不純，遭藥腳投訴，檢警收網抓人，溯源要追毒品上手藥頭，發現藥頭已出車禍身亡，導致線索中斷，檢方仍依毒品罪起訴陳姓夫妻。

台中市刑大偵四隊在去年間獲報，霧峰區的陳姓男子（45歲）與其妻子（52歲），平常駕駛發財車在霧峰區一帶販售水果，不過因染上毒癮，會利用四處擺攤、販售水果的機會，與其他下游藥腳交易，擔任小盤商，賺取價差牟利，以利購買毒品吸食。

全案報請台中地檢署檢察官指揮後，展開蒐證，發現陳姓夫妻與一名藥腳約在醫院附近的超商交易毒品，事後該名藥腳還向陳妻投訴，販售的毒品沒有藥效，訊息內容提及「沒有藥效、品質很差」、「感覺被動過手腳、被騙了」、「姐仔，說真了你們的手腳我都知道，只是不想我們的情感破壞」等語。

偵四隊完成蒐證後，去年7月收網抓人，帶回陳姓夫妻，查扣涉案海洛因1包(毛重0.38公克)、注射針筒2支及行動電話2支等贓證物。

陳姓夫妻在警詢時否認販毒，辯稱與藥腳合資購買毒品，不是在販賣毒品，但全案有藥腳傳送的訊息為證，仍將二人依毒品罪移送台中地檢署。

偵四隊在偵辦期間發現，陳姓夫妻與彰化縣綽號「大ㄟ」的吳姓男子，有聯絡關係，二人也指稱毒品來源是吳男，判斷吳男就是上游藥頭，正要擴大追查時，發現吳男在去年9月間，在彰化鹿港已因車禍身亡，導致全案線索中斷，不過陳姓夫妻涉販售毒品案，仍由台中地檢署偵結起訴。

台中市刑大呼籲，販賣、運輸第一級毒品都是處死刑、無期徒刑的重罪，民眾切勿心存僥倖鋌而走險，警方也將持續加強查緝各類毒品犯罪，全力打擊販毒集團，以淨化社會治安，提供市民安全宜居的生活環境。

台中市陳姓夫妻涉嫌販毒遭警方掌握，台中市行大查扣涉案海洛因等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓夫妻涉嫌販毒遭警方掌握，台中市行大查扣涉案海洛因等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓夫妻涉嫌販毒遭警方掌握，其中下游藥腳曾傳訊給陳妻，控訴毒品品質不佳。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓夫妻涉嫌販毒遭警方掌握，其中下游藥腳曾傳訊給陳妻，控訴毒品品質不佳。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓夫妻涉嫌販毒遭警方掌握，曾在醫院附近超商交易毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓夫妻涉嫌販毒遭警方掌握，曾在醫院附近超商交易毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓夫妻經營水果攤，平時駕駛貨車四處移動，利用機會擔任盤商販毒，遭警方掌握。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓夫妻經營水果攤，平時駕駛貨車四處移動，利用機會擔任盤商販毒，遭警方掌握。記者陳宏睿／翻攝

毒品 台中市

延伸閱讀

身背五條通緝罪！竊賊為毒偷遍雙北 警方逮獲送辦

約砲註明「讓你嗨」 警逮餐飲服務生吸毒！吸食器、殘渣袋全藏貓台下

曾販毒給藝人蕭淑慎、鄭進一 美艷女藥頭販毒遭逮

花蓮男子攜帶63包毒品疑趁年前賺一筆 遭警方查獲送辦

相關新聞

華航傳遭駭 疑名人會員個資外流

中華航空本月初收到匿名網路勒贖信件，第一時間啟動防禦應變措施，近日國外駭客網站疑出現部分外流個資，且名單涉及政、商、演藝...

帶槍買彩券 違停遭逮

年節將至，吳姓男子前天攜帶一把改造手槍子彈上膛，藏在隨身肩包，路過基隆一家投注站要買彩券想搏好運，沒想到車子違停引來警察...

影／台中水果攤夫妻涉販毒 上手藥頭橫死線索斷

台中市陳姓夫妻經營水果攤，但在去年間被警方掌握，涉嫌販售海洛因等毒品，甚至有在醫院附近與下游藥腳交易毒品，不過因販售的毒...

台中連兩日開槍、亮槍恐嚇

台中市前晚驚傳槍響，黃姓男子不滿陳氏兄弟上門借錢、酒後咆哮，持改造手槍朝兩人射擊，造成陳兄左臀、陳弟右小腿中彈，警方三小...

網紅潘緣加拿大猝世扯出案外案 刑事局澄清運毒有事證

一名身材火辣的網紅「潘緣」，2021年因涉及台、美跨境大麻運輸案件，遭刑事局偵四大隊逮捕，但潘緣交保後卻失去行蹤，去年8...

身背五條通緝罪！竊賊為毒偷遍雙北 警方逮獲送辦

台北市中正一警分局博愛路派出所警員林煜詠、陳育群，日前接獲民眾報案，出租套房內遭不明男子侵入住宅行竊；數周後，又有人報案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。