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網紅潘緣加拿大猝世扯出案外案 刑事局澄清運毒有事證

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

一名身材火辣的網紅「潘緣」，2021年因涉及台、美跨境大麻運輸案件，遭刑事局偵四大隊逮捕，但潘緣交保後卻失去行蹤，去年8月，刑事局將潘緣列為「重要緊急查緝專案對象」，日前傳出她在加拿大因逾期居留，在看守所內輕生。

2021年，警方發現陳姓男子等人，以茶葉、餅乾包裝兩公斤大麻自美入關台灣，警方發現潘緣涉案，逮捕後她以30萬元交保。

不過潘緣猝世消息卻引發案外案，根據媒體報導，警方到潘緣住家搜索時，發現1.2公斤的大麻菸草，但送驗後才發現是「藏香」，沒有毒品成分。刑事局表示，當時現場混亂，目視煙草疑為大麻，現場未做進一步鑑定，事後送交鑑識中心檢驗。

刑事局澄清，案件中的所有證物，都必須經過檢驗，報告移送檢方才會當成正式證物，潘緣會被通緝，案由是新北市刑大偵辦的毒品案件，與刑事局無關，同時潘緣涉嫌運毒的事證明確，儘管菸草非大麻，但仍有足夠事證，她才會被桃園地檢署起訴。

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大麻 毒品

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