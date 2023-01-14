身背五條通緝罪！竊賊為毒偷遍雙北 警方逮獲送辦
台北市中正一警分局博愛路派出所警員林煜詠、陳育群，日前接獲民眾報案，出租套房內遭不明男子侵入住宅行竊；數周後，又有人報案位於商家樓上住處遭侵入行竊，警方循線追查，緝獲身背竊盜、毒品等五條通緝在身的曾姓慣竊，全案依竊盜罪嫌移送偵辦。
警方沿線調閱監視器，配合現場跡證，鎖定曾姓慣竊，他竊取古幣、紀念幣及現金等價值約35萬元財物。曾嫌在逃逸期間同時有毒品、竊盜、詐欺等「五條通」通緝在案，居無定所行蹤不定，曾嫌生性狡猾多疑，兩次犯案動機都是臨時起意，專門找未上鎖住家或店家行竊，申辦多支預付卡門號刻意躲避警方查緝，增加警方查緝難度。
不過因為曾嫌有施用毒品習慣，最終在交易毒品時，栽在警方的查緝。
※ 提醒您：戒毒專線0800770885
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