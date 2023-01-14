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疑誣告糾紛開槍！中警不到3小時破案 盧秀燕讚訓練精良、無案不破
台中驚傳槍響！黃男與陳氏兄弟昨晚10點多疑因誣告糾紛，黃持槍射傷陳姓兄弟，犯後逃逸。陳氏兄弟就醫後無礙。大甲警分局組專案小組追查，不到3小時迅速將犯嫌緝拿歸案。台中市長盧秀燕稱讚，台中市警察同仁訓練精良，無案不破，這次3個小時內快速破案，讓市民朋友安心。
昨晚10點43分，大甲警分局接獲民眾報案，稱台中市后里區甲后路二段疑有槍聲情事，員警隨即到場瞭解，發現陳姓兄弟中彈，55歲陳兄送往大甲光田醫院、50歲弟弟送大甲李綜合醫院，所幸生命狀況穩定。
警方鑑識人員封鎖現場，現場發現子彈2顆、彈殼2枚，大甲警分局分局長吳燕山立即指示成立專案小組，分析案情並擴大調閱周邊監視器後，通報各分局協助追緝涉案車輛，第五分局提供有效情資。
今晨1點30分，警力在大甲區中山路一帶，逮捕黃嫌，並起獲作案改造手槍一支、子彈2發；另於大甲區光明路附近查緝陳姓共犯到案。
台中市長盧秀燕今天表示，明天是現任警察局長蔡蒼柏最後一天上班日，他馬上就要退休了，非常感謝蔡局長在過去這段時間內，在前局長楊源明建立的基礎下，把台中市7000多位警察訓練成一支打擊犯罪的快速部隊。
盧秀燕說，以這個案子而言，3個小時內快速破案，繩之以法，讓市民朋友安心；她也強調，台中市警察同仁訓練非常精良，而且每案必破、無案不破，只要在台中犯罪，一定繩之以法，快速打擊犯罪，讓大家安心過好年。
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