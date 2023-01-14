影／男帶槍投注站買彩券 違停上膛槍彈曝光眼尖警現逮

吳男昨攜帶一把改造手槍子彈還上膛，藏在隨身肩包，路過基隆一家投注站要買彩券想搏好運，沒想到他的車子違停引警來開單。吳男見警神情緊張又沒證件，機警員警到站內發現他隨身肩包內槍彈現逮，依槍砲等罪嫌移送偵辦，再外加一張罰單。

第三分局百福派出所所長羅軒偉及警員蔡博煒，昨晚執行巡邏勤務，在七堵區某運彩投注外發現一輛違停自小客車影響行車安全，準備上前開單取締告發。

吳姓男子（50歲）見警匆忙從運彩投注站內跑出準備移置車輛，吳男神情緊張言詞吞吞吐吐，又沒有證件，警方懷疑可能有鬼，運用執勤技巧突破吳男心防，帶同員警到投注站內查看他留在座位上的肩包。

員警看到吳男子肩包裡面看起來凸凸的，請吳男拿出來檢查一下，吳男拿出時，員警大喊一聲「這是什麼東西？」，吳男心不甘情不願地說「是槍啦」，警方馬上叫支援，查看槍枝竟還已經上膛，馬上將吳男逮捕。

所長羅軒偉表示，經查為非法改造槍枝，當時已上膛，共有子彈10顆，還有一、二級毒品等違禁物證，訊後依槍炮彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送基隆地檢署偵辦，後續持續向上溯源並追查槍毒來源，及有無涉及其他刑案。

吳男供稱，只是想要去買彩券，槍彈是別人寄放的，沒想到違停曝光，很倒楣。