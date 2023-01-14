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獨／飛鷹幫精神領袖高雄告別式 黑衣人致哀216警監控

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

飛鷹幫精神領袖郭彰坪日前辭世，享年75歲，今在高雄市立殯儀館舉行告別式，各地幫派成員前來致祭，現場黑衣人聚集，由於正值警政署掃蕩黑幫勢力，高雄警不敢掉以輕心，動員216警力到場戒備、監控，告別式在莊嚴肅穆的氣氛中圓滿結束。

據了解，綽號「小毛」的郭彰坪，為人謙和、講義氣，為飛鷹幫中的精神領袖，晚年定居在高雄小港區生活，因病過世，讓幫眾相當不捨。

郭彰坪家屬今在高雄市立殯儀館舉行告別式，公祭場合現場出現數百名黑衣人聚集，包括中國洪門、四海幫海南堂、海神堂、竹聯幫南聯會、至尊盟等幫派成員均派人到場致哀。

警方為防止幫派發生突發衝突事故，轄區三民二警分局、刑大、保大、少年隊共派遣216名警力，於告別式會場周遭及各出入口部署執勤警力，嚴加盤查，防制突發治安事件，公祭於10時30分圓滿結束。

飛鷹幫1960年代由一群太保級的學生組成，因眾人崇尚成為空軍飛官，而以老鷹為名取為「飛鷹幫」，為增加幫內分子向心力和對外識別，組織成員先前曾在身上刺老鷹圖徽，增加聲勢。

飛鷹幫主要以台北市萬華與中山區為活動領域，和竹聯幫、四海幫等外省掛幫派平起平坐，第二任幫主蔣佩廉，成為飛鷹幫在台灣幫派中站穩腳步最重要推手，極盛時期，曾跨足傳播、建築、殯葬等行業，蔣在2015年4月過世；現任飛鷹幫幫主為陳重吉。

飛鷹幫精神領袖郭彰坪辭世，今在高雄市立殯儀館舉行告別式；公祭場合現場出現數百名黑衣人聚集，警方在場監控查核到場人士的身分。記者石秀華／攝影
飛鷹幫精神領袖郭彰坪辭世，今在高雄市立殯儀館舉行告別式；公祭場合現場出現數百名黑衣人聚集，警方在場監控查核到場人士的身分。記者石秀華／攝影
綽號「小毛」的郭彰坪，為人謙和、講義氣，為飛鷹幫中的精神領袖，晚年定居在高雄小港區生活，因病過世，讓幫眾相當不捨。記者石秀華／攝影
綽號「小毛」的郭彰坪，為人謙和、講義氣，為飛鷹幫中的精神領袖，晚年定居在高雄小港區生活，因病過世，讓幫眾相當不捨。記者石秀華／攝影
飛鷹幫精神領袖郭彰坪日前辭世，享年75歲，今在高雄市立殯儀館舉行告別式。記者石秀華／攝影
飛鷹幫精神領袖郭彰坪日前辭世，享年75歲，今在高雄市立殯儀館舉行告別式。記者石秀華／攝影
飛鷹幫精神領袖郭彰坪過世，今在高雄市立殯儀館舉行告別式；公祭場合現場出現數百名黑衣人聚集，警方在場監控，防止突發狀況。記者石秀華／攝影
飛鷹幫精神領袖郭彰坪過世，今在高雄市立殯儀館舉行告別式；公祭場合現場出現數百名黑衣人聚集，警方在場監控，防止突發狀況。記者石秀華／攝影

幫派 告別式 竹聯幫

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