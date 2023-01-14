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影／一晚兩刑案！糾紛開槍、酒後持槍柄毆人 台中警速逮嫌破案

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市后里區昨晚驚傳槍響，清水警分局3小時內逮捕黃與陳姓兇嫌歸案。今晨0時許，新社區蔡嫌與黃男疑財務糾紛，蔡以手槍槍柄毆打黃男，警告意味濃厚，所幸黃送醫無礙；東勢警分局當場逮捕蔡嫌，查扣一把改造手槍。台中連續2天發生開槍、亮槍案，下周即將迎接農曆春節，治安問題引發討論。

今晨0點16分，新社區慶西里發生民眾糾紛，警方到場發現，49歲蔡嫌涉嫌持手槍以槍柄毆打62歲黃姓被害人，造成黃頭部受傷，經送東勢農民醫院傷勢無礙。警方當場逮捕蔡嫌，查扣改造手槍1把，並送警局鑑識中心鑑驗。

初步瞭解，蔡嫌與黃姓被害人有財物糾紛，昨深夜酒後一時氣憤找黃姓被害人理論，憤怒之下持手槍槍柄毆打黃，造成黃頭部受傷，蔡嫌警詢後依槍砲彈藥罪嫌移送。東勢警分局持續追查槍枝來源，依法究辦。

東勢警分局呼籲，民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，台中的治安絕對不容挑戰和破壞，對於觸法分子一律嚴正執法，依法從嚴究辦，主動出擊迅速破案，絕對斬草除根、除惡務盡。

今晨新社區蔡嫌與黃男疑財務糾紛，蔡以手槍槍柄毆打黃男，警告意味濃厚，警方當場逮捕蔡嫌，查扣一把改造手槍。圖／台中市警察局東勢分局提供
今晨新社區蔡嫌與黃男疑財務糾紛，蔡以手槍槍柄毆打黃男，警告意味濃厚，警方當場逮捕蔡嫌，查扣一把改造手槍。圖／台中市警察局東勢分局提供

農民 槍枝 后里

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