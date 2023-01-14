影／蘆洲警一拎起這絨毛玩偶...重量不對 槍彈旋即露餡！男臉色沉

新北市蘆洲區陳姓男子，將一把改造手槍，藏在家裡一隻絨毛玩偶內，上周四（5日）警方前往他住處查毒，卻發現屋內一隻毛絨玩偶重量特別重，經挖開一看赫見是把改造手槍，連同搜扣33公克毒品安非他命、3顆子彈，一併帶回偵辦，警詢後依槍砲、毒品等罪嫌送辦。

經調查，陳姓男子（45歲）有多項前科的他，日前被人檢舉持毒。轄區警方獲報派員監控，於上周四（5日）上午7時許，持搜索票前往陳男位於新北市蘆洲區中山一路住處查察，果然在屋內發現毛重33公克的毒品安非他命一包、毒品分裝袋及磅秤。