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影／蘆洲警一拎起這絨毛玩偶...重量不對 槍彈旋即露餡！男臉色沉
新北市蘆洲區陳姓男子，將一把改造手槍，藏在家裡一隻絨毛玩偶內，上周四（5日）警方前往他住處查毒，卻發現屋內一隻毛絨玩偶重量特別重，經挖開一看赫見是把改造手槍，連同搜扣33公克毒品安非他命、3顆子彈，一併帶回偵辦，警詢後依槍砲、毒品等罪嫌送辦。
經調查，陳姓男子（45歲）有多項前科的他，日前被人檢舉持毒。轄區警方獲報派員監控，於上周四（5日）上午7時許，持搜索票前往陳男位於新北市蘆洲區中山一路住處查察，果然在屋內發現毛重33公克的毒品安非他命一包、毒品分裝袋及磅秤。
警方搜索過程，陳嫌不時看著客廳擺放的一隻絨毛玩偶，員警心想可能內藏違禁品，經趨前將玩偶拎了起來，卻發現其重量竟異常的重，後從絨毛玩偶底部挖開，果真發現內藏一把改造槍枝，後續又在屋內搜出彈夾、子彈3顆，一併帶回偵辦，警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，移送法辦。
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