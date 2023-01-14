影／台中槍響！因誣告糾紛開槍 2兄弟中彈掛彩

台中驚傳槍響！昨晚10點多，黃男與陳氏兄弟疑因誣告糾紛，黃持槍射傷陳姓兄弟，犯後逃逸。陳氏兄弟就醫後無礙。大甲警分局組專案小組追查，今晨1點多在大甲區逮捕黃嫌與另名陳共犯，宣告偵破，警詢後依槍砲彈藥罪嫌移送。

昨晚10點43分，大甲警分局接獲民眾報案，稱本市后里區甲后路二段疑有槍聲情事，員警隨即到場瞭解，發現陳姓兄弟中彈，55歲陳兄送往大甲光田醫院、50歲弟弟送大甲李綜合醫院，所幸生命狀況穩定。

警方鑑識人員封鎖現場，現場發現子彈2顆、彈殼2枚，大甲警分局分局長吳燕山立即指示成立專案小組，分析案情並擴大調閱周邊監視器後，通報各分局協助追緝涉案車輛，第五分局提供有效情資。

今晨1點30分，優勢警力在大甲區中山路一帶，逮捕黃嫌，並起獲作案改造手槍一支、子彈2發；另於大甲區光明路附近查緝陳姓共犯到案。

經專案小組初步瞭解，黃姓犯嫌與陳姓兄弟，雙方有誣告糾紛，黃嫌不滿陳姓兄弟傲慢態度，一時氣憤才會在后里區開槍，大甲警分局將深入追查是否另涉不法，並擴大溯源槍枝來源，依法究辦。