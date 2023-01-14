八八會館之亂 刑事局副局長丟官

刑事局副局長黃建榮。圖／聯合報系資料照片 警政署昨天公布警務人員到「八八會館」、「睿森銀樓」招待所飲宴的調查與懲處，刑事局副局長黃建榮、高雄市刑大大隊長洪松田、台北市士林警分局長吳慶鴻都被記過並調整職務，現任警專校長鍾國文除被調整職務、也被記申誡兩次。廿六名出席員警，除兩人退休外，其餘廿四人均受懲處。

警政署指出，昨天只公布行政懲處，至於與會人士是否知情會館及銀樓招待所經營者從事地下匯兌，背後是否有不當往來與對價關係，警署政風室報請檢察官指揮持續追查。

黃建榮另被檢方分案調查是否涉嫌包庇地下匯兌業者，他回應，行政調查事實與真相有出入，將採取行政訴訟、控告檢察官王涂芝等手段捍衛清白。

警察大學前校長陳檡文去年底在內政部前部長徐國勇任內以他曾前往八八會館記小過一支後申請退休，但警政署昨稱他的案子目前仍由內政部政風室調查中。

警政署昨公布的調查報告，是調閱八八會館監視錄影帶，查出二○一八年三月十二日、十月廿三日都有警職人員到會館飲宴，雖不是風紀誘因場所，但兩次餐費都是由會館支付，認定違反公務員廉政倫理規範及警政署端正警察風紀實施規定，屬不當飲宴。

三月的飲宴是警方聯誼餐會，與會者有八名警察，包括時任刑事局大隊長、現任士林警分局長吳慶鴻，與刑事局隊長、副隊長等人參加，吳慶鴻被記過一次並調整職務，其他與會人員各記申誡一次。

十月飲宴是破案慶功餐會，與會者有八名警察，包括時任警政署主任秘書、現任警專校長鍾國文夫婦、時任刑事局大隊長、現任高雄市刑大大隊長洪松田，及科長、副大隊長等人出席。

洪松田因邀請員警接受不當飲宴，記過一次調整職務，鍾國文雖是受邀，但疏於查證參與不當飲宴，申誡二次，鍾身為警專校長形象受損，校長職務已經調整，其他與會人員申誡一次。

二○二○年警政署前政風室主任黃錦秋與警務人員到八八會館及睿森銀樓招待所唱歌，警政署調查，當年一月十七日有七名警察涉足八八會館、七月十日有十名警察涉足銀樓招待所，兩次聚會費用都是招待所支付，違反公務員廉政倫理規範等規定。

黃建榮因事前未查證招待所背景，記過一次調整職務。警政署政風室專員曾逸倫曾擔任政風室主要幹部，卻參加不當飲宴，申誡二次並加強考核。至於其他同樣參與唱歌的巡官、偵查佐、小隊長等九人，各記申誡一次。

一名被懲處的警官說，當初長官開口要他們一起到「八八會館」用餐，大家都不知道會館的老闆是誰，現場也沒有什麼傳播小姐，誰知道去幫忙倒酒，五年後被記申誡，心裡多少覺得很嘔。