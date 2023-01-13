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全都接受招待！高層大動作開鍘88會館案 26官警遭懲處

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

警察示意圖。圖與本案無關。聯合報系資料照
警察示意圖。圖與本案無關。聯合報系資料照

警政署今天傍晚公布88會館案的懲處方案，由於部分警官除涉足88會館，也曾到台北市信義路四段的睿森銀樓地下室私人招待所，因此兩案一併檢討後，包括刑事局副局長黃建榮、台北市士林警分局長吳慶鴻、高雄刑警大隊長洪松田，都將被記過一次並調整職務，另外其餘參與警官也都被懲處。

警政署指出，媒體報導2017年8月24日，時任警政委員陳檡文（前警大校長）與特定對象進出地下匯兌集團主嫌郭哲敏設立的私人招待所（88會館），目前仍由內政部政風處查處在案

不過警政署取得88會館出入口的監錄畫面，過濾發現2018年3月12日及10月23日，也有其他警職人員進出88會館飲宴，儘管88會館不是風紀誘因場所、監錄畫面也沒有出現特定對象，但兩次餐費都是由88會館支付，已違反公務員廉政倫理規範及警政署端正警察風紀實施規定，屬不當飲宴。

相關人員疏失及懲處如下：

一、 2018年3月12日

(一) 當日是聯誼餐會，經辨識監錄影像，與會者有8名警察（7名現職，1名退休），包含時任刑事局大隊長吳慶鴻（現任台北市士林分局長）、隊長張躍瀚（現任保三總隊大隊長）、郭有志（現任花蓮縣大隊長）、副隊長林榮政（現任刑事局隊長）、黃聖嘉（現任刑事局隊長）、警務正吳政祐（現已退休）、桃園市警局副大隊長洪漢周（現任桃園市督察）、退休員警陳慶順等人。

(二) 時任大隊長吳慶鴻（現任台北市士林分局長）邀請員警至私人招待所接受不當飲宴，影響警譽，情節嚴重，記過一次，調整職務。

(三) 其餘員警受邀參與不當飲宴，影響警譽，情節輕微，各核予申誡一次，並加強考核。警務正吳政祐現已退休，行政責任免議。

二、 107年10月23日

(一) 當天是破案慶功餐會，經辨識監錄影像，與會者有有8名警察，包含時任警政署主任秘書鍾國文（現任警專校長）夫婦、刑事局大隊長洪松田（現任高雄市刑大大隊長）、趙家輝（現任新北市分局長）、科長潘文章（現任刑事局督察）、副大隊長李清泉（現任基隆市副局長）、偵查正黃立恆（現任台北市刑大隊長）、紀錄員陳建洲（現已退休）夫婦、台中市警局主任許健基（現任高雄市分局長）夫婦等人。

(二) 時任刑事局大隊長洪松田（現任高雄市刑大大隊長）邀請員警接受不當飲宴，影響警譽，情節嚴重，記過一次，調整職務。

(三) 時任警政署主任秘書鍾國文（現任警專校長）疏未查證，受邀參與不當飲宴，影響警譽，核予申誡二次，另警專是培育基層警察搖籃，鍾身為校長應作為楷模，如今形象已嚴重受損，不適任校長，予以調整職務。

(四) 其餘員警受邀參與不當飲宴，影響警譽，情節輕微，各核予申誡一次，並加強考核。另紀錄員陳建洲現已退休，行政責任免議。

另媒體報導2020年警政署前政風室主任黃錦秋、檢察官王涂芝及員警曾到88會館及銀樓開設招待所唱歌，經查2020年1月17日有7名警察涉足88會館、7月10日有10名警察涉足銀樓地下室招待所，2次聚會費用都是招待所支付，已違反公務員廉政倫理規範及本署端正警察風紀實施規定，屬不當飲宴。相關人員疏失及懲處如下：

一、 時任保一總隊副總隊長黃建榮（現任刑事局副局長）：

黃位居高階警官，事前未查證招待所背景，參與不當飲宴，顯有疏失，經媒體負面報導，影響警譽，情節嚴重，記過一次，調整職務。

二、 警政署政風室專員曾逸倫：

曾擔任警政署政風室主要幹部，職司維護警察廉潔之責，卻與小組成員參加不當飲宴，影響警譽，申誡二次，並加強考核。

三、 新北市主任鄭建國、時任警政署政風室專員李家豪（現任航空警察局副大隊長）、人事助理員王郁茹（現任宜蘭縣巡官）、巡官劉志賢（現任警察大學區隊長）、偵查佐陳聖育（現任台北市偵查佐）、警員岳朱慶（現任基隆港警總隊警員）、小隊長王培儒、偵查佐黃瑜芬及新北市分隊長郭宇宣（現任刑事局偵查員）等9人：

上開人員受邀參與不當飲宴，影響警譽，各核予申誡一次，並加強考核。

警政署表示，上開員警到88會館及睿森銀樓招待所不當飲宴，事證明確，先予行政懲處。至於當時是否知道會館及銀樓招待所的經營者從事地下匯兌、背後是否存在對價關係等不法行為，警政署政風室將報請檢察機關指揮，持續追查。

警察 黑道 陳檡文

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