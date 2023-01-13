大馬男子夾帶安非他命企圖闖關桃機 遭海關活逮送辦

昨天桃園機場海關查獲一起企圖夾帶毒品闖關入境，一名馬來西亞籍鄧姓男子於昨晚搭機入境桃園機場，將10包疑似二級毒品安非他命夾藏於身上及鞋底，企圖夾帶闖關入境台灣，但遭到關務署台北關稽查人員查獲，海關人員從他身上起出疑似二級毒品安非他命的白色粉末，訊後將鄧男移交檢調偵辦。

據了解，現年22歲的馬來西亞籍鄧姓男子於昨晚約20時05分自吉隆坡搭乘長榮航空班機抵達桃園機場，在入境通過海關時選擇經由綠線免申報檯通關，由於鄧男在通關時刻意與海關稽查人員保持距離，還特別讓後面旅客先行通過，海關稽查人員覺得該男形跡可疑，遂將其攔下檢查。