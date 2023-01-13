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蔡英文總統到警政署慰勉 贈獎勵金肯定警方去年表現

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

警政署今天舉行農曆年前署務會報，蔡英文總統及內政部代理部長花敬群到場慰問警察辛勞，並頒發獎勵金給各警察機關。

由於昨天警政署才公布最新人事，因應這個月16日的退休潮，高階警官大調動，蔡英文致詞時，先感謝在場要退休的高階警官，指出今天這些警官要結束警察生涯，感謝他們對國家的奉獻，她代表全國人民謝謝他們把一生奉獻給國家，辛苦為社會維持安全及穩定，並要在場的警官為這些即將退休警官鼓掌致意。

蔡英文說，回顧過去一年發生的重大社會事件，有賴警察全體動員，集結最有力的力量，有效打擊犯罪，向各位警察同仁努力表達最深感謝。

蔡英文歷數年警方打擊犯罪成效，她說去年發生柬埔寨事件，警政署透過跨部會力量，整合跨資源主動全面清查積極營救國人，協助425人返國，其中共偵破人口販運案155件，涉及黑道背景共34件、人數171人，也清查出隱身幕後的黑道。

蔡英文表示，為擴大打擊詐欺能量，去年開始將打擊詐欺工作，提升至國家層級，期許透過跨部會的力量，能夠更有效打擊詐欺，達到防詐欺、毀工具、擋金流、清集團的目標。

清查毒品犯罪方面，去年5月破獲史上最大宗大麻花走私案件，起獲456公斤，市價7億元；去年9月破獲國內史上最大宗栽種大麻案，查扣大麻活株4218株，大麻半成品及成品共15.7公斤，市價超過12億元，接下來還會繼續貫徹反毒工作。

為查緝槍枝犯罪，警政署去年實施3波檢肅行動，並修正相關法規，分別從境外和境內，雙向杜絕非法槍枝，強化源頭查禁管制嚴查各式槍彈，警政署聯合高檢署實施6次掃黑行動專案，查獲幫派犯罪組織272個，嫌犯1879人，蔡英文呼籲結合行政、刑事，雙管齊下，斬斷幫派金流來源瓦解背後勢力，警察是人民保母，政府有責任義務給所有警察更多支持和保障。

去年8月，台南市警察局2名員警追緝逃犯不幸身亡英勇殉職，蔡英文表示和大家同樣悲痛不捨。

為避免憾事再發生，去年10月已加速完成警械使用條例修正，透過更明確定義警械使用時機，支持和尊重員警在現場緊急情況，對於警械使用的專業判斷。這次修法使得警械賠償回歸國賠機制，並建立公正調查機制，透過修法，可以大幅減輕員警第一線使用警械壓力，也提升警方執法威性及尊嚴，未來會繼續努力改善執法制度和教育訓練，全盤檢討裝備提升，確保警察執法尊嚴和人身安全。

蔡英文總統出席「警政署112年第一次署務會報」勗勉警政人員，並頒發獎勵金。記者林伯東／攝影
蔡英文總統出席「警政署112年第一次署務會報」勗勉警政人員，並頒發獎勵金。記者林伯東／攝影

蔡英文總統（左）出席「警政署112年第一次署務會報」勗勉警政人員，並頒發獎勵金台南市警察局長方仰寧。記者林伯東／攝影
蔡英文總統（左）出席「警政署112年第一次署務會報」勗勉警政人員，並頒發獎勵金台南市警察局長方仰寧。記者林伯東／攝影

蔡英文總統出席「警政署112年第一次署務會報」勗勉警政人員。記者林伯東／攝影
蔡英文總統出席「警政署112年第一次署務會報」勗勉警政人員。記者林伯東／攝影

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