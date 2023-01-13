約砲註明「讓你嗨」 警逮餐飲服務生吸毒！吸食器、殘渣袋全藏貓台下

高雄32歲林姓男子從事餐飲服務生，在網路交友軟體約砲，還註明「一同出門遊玩，讓你嗨」等字眼，警方研判是吸毒性愛，趁林男下班時逮人，前往林家搜索時，見屋內2隻貓跳來跳去，最後在貓台下搜獲毒品殘渣及吸食器，讓林百口莫辯。

左營警分局文自派出所員警日前接獲線報指稱，家住橋頭區的32歲林姓男子，在網路交友軟體約砲提供毒品，註明「只要願意一同出門遊玩，可以讓你嗨」等暗示性字眼，警方研判林男疑為了吸毒開性愛趴，展開調查。

警方查出林男在左營區一家餐飲店從事服務生，調查屬實後，前天下午2時許，持搜索票在林男服務的餐飲店外守候，見林下班之際，趨前逮人，警方隨即將他帶往橋頭區住家搜索。

警方進屋時，發現林男養了2隻貓，貓在屋子裡跳來跳去，原本一度搜不到毒品，後來在貓從貓台跳離時，發現貓台下方有安非他命毒品殘渣和吸食器。

林見被警方搜出毒品，才坦承因在網路上誤交損友染毒，供稱2.5公克的毒品是向網路上認識的朋友以1000元購得，家人並不知其吸毒，對吸毒習性；警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦。