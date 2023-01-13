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虎尾全新透天厝淪大麻農場破獲312株 房東氣炸當場解約

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

新北市黃姓男子出資和雲林丁姓兄弟種植大麻，認為有利可圖打算收成賺取暴利，刑事局中打循線查獲丁等在虎尾鎮承租透天厝充當的大麻農場，起獲高達312棵活株及光照、施肥設備等，黃犯後全盤否認，但丁姓兄弟均咬向他主導，雲林地檢署日前偵結依製造第二級毒品罪嫌起訴3人。

刑事局偵查第六大隊指出，經查發現丁姓男子（30歲）從事栽種大麻，為掩人耳目規避查緝，特意在雲林虎尾郊區承租的1棟透天厝充當農場，裡頭架設專業照光、排風、灑水及施肥等專業設備。

警方蒐證多時，去年7月11日到場搜索逮人，當場查獲大麻活株312棵，並有大麻乾燥花成品0.6公克、種子，及相關設備。丁男供稱自己對園藝興趣，加上預期種大麻有利可圖，才會再找弟弟（29歲）加入一起栽種，且丁姓兄弟均無業，想靠製毒販賣賺錢。

警方查出，丁男負責主導虎尾的大麻農場，他大部分上國外網站、論壇學習技術，查扣的300多株大麻已長至近1公尺高，即將要開花，顯見他擁有一定栽種技術，而丁的弟弟則僅是協助澆花、灑水，對技術沒有深入研究，2人平時居住雲林，每隔2、3天就會來澆水。

警方當天攻堅查獲，透天厝的房東這才驚覺屋子竟遭人當作製毒場所，氣得當下就和丁姓兄弟解約，丁男也向警方供出上游，表示他們的資金、設備都是住在新北的黃姓男子提供及主導。

由於丁男指證歷歷，警方再循線蒐證聲請搜索票，去年10月3日赴新北淡水逮捕黃，但黃十分狡猾，對於不利他的指控均一蓋否認，且本身無前科，但檢警仍認他嫌疑重大依毒品罪嫌聲押獲准，全案經雲檢去年底偵結，依製造第二級毒品罪嫌起訴黃男、丁姓兄弟3人。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

警方在虎尾透天厝查獲大麻農場，成株達312棵。圖／警方提供
警方在虎尾透天厝查獲大麻農場，成株達312棵。圖／警方提供
警方在虎尾透天厝查獲大麻農場，成株達312棵。圖／警方提供
警方在虎尾透天厝查獲大麻農場，成株達312棵。圖／警方提供
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警方在虎尾透天厝查獲大麻農場，成株達312棵。圖／警方提供
警方在虎尾透天厝查獲大麻農場，成株達312棵。圖／警方提供
警方在虎尾透天厝查獲大麻農場，成株達312棵。圖／警方提供

大麻 透天厝

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