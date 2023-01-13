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開瑪莎拉蒂扮V怪客持槍搶銀行 警逮搶匪一夥人都笑了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄鼓山區去年2月11日發生銀行搶案，搶匪駕保時捷、持槍搶劫，轄區警方2分鐘即制伏歹徒。年關近，警方強化金融機構及員警應變能力，由刑警扮V怪客搶匪，駕瑪莎拉蒂超跑搶銀行，還原去年擒獲搶匪的驚險過程，假「搶匪」落網，演練告終，讓眾人笑翻。

年關將近，鼓山警分局警方為提升線上巡邏警力反應與攔截圍捕速度，昨天下午，結合台灣銀行鼓山分行舉辦「金融機構防搶演練」，藉由實境演練，讓執勤員警及銀行行員熟悉狀況處置及應變作為，避免人員傷害及財物受損。

警方為求防搶逼真，還原去年搶匪開保時捷跑車搶銀行過程，由2名刑警假扮歹徒，身穿帽T外套、戴V怪客面具，駕租來的「瑪莎拉蒂」跑車，直接停在銀行門口，進入銀行持槍要脅行員「把錢交出來」。

演練過程中，銀行幹部與歹徒進行對話拖延時間，其他行員伺機報案，爭取員警趕抵現場的時間，轄區警方火速趕赴現場，與脅持警衛的V怪客對峙，一番周旋後，警方以「想想家人」的親情攻勢，軟化歹徒心房，伺機趨前將搶匪壓制。

「V怪客」搶匪看著跑車「目屎哪滴」，當場被上銬逮捕送辦，「銀行防搶演練」結束，讓眾人鬆了一口氣，直說，「好險不是真的」。

鼓山警分局警方還原去年搶匪駕保時捷跑車銀行遭搶過程，進行防搶演練，由警方扮「V怪客」搶匪搶銀行，和銀行外警方對峙。記者石秀華／翻攝
鼓山警分局警方還原去年搶匪駕保時捷跑車銀行遭搶過程，進行防搶演練，由警方扮「V怪客」搶匪搶銀行，和銀行外警方對峙。記者石秀華／翻攝
鼓山警分局警方年關近，進行銀行防搶演練，警方扮「V怪客」搶匪，駕瑪莎拉蒂超跑搶銀行。記者石秀華／翻攝
鼓山警分局警方年關近，進行銀行防搶演練，警方扮「V怪客」搶匪，駕瑪莎拉蒂超跑搶銀行。記者石秀華／翻攝
鼓山警分局的銀行防搶演練，警扮「V怪客」搶匪，進入銀行持槍挾持保全員。記者石秀華／翻攝
鼓山警分局的銀行防搶演練，警扮「V怪客」搶匪，進入銀行持槍挾持保全員。記者石秀華／翻攝
鼓山警分局的銀行防搶演練，警扮「V怪客」搶匪，真警在銀行外喊話歹徒釋放人質。記者石秀華／翻攝
鼓山警分局的銀行防搶演練，警扮「V怪客」搶匪，真警在銀行外喊話歹徒釋放人質。記者石秀華／翻攝
鼓山警分局的銀行防搶演練，2名「V怪客」搶匪遭逮，只能看著跑車「目屎哪滴」，被上銬逮捕送辦。記者石秀華／翻攝
鼓山警分局的銀行防搶演練，2名「V怪客」搶匪遭逮，只能看著跑車「目屎哪滴」，被上銬逮捕送辦。記者石秀華／翻攝

跑車 搶銀行 保時捷

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