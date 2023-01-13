開瑪莎拉蒂扮V怪客持槍搶銀行 警逮搶匪一夥人都笑了

高雄鼓山區去年2月11日發生銀行搶案，搶匪駕保時捷、持槍搶劫，轄區警方2分鐘即制伏歹徒。年關近，警方強化金融機構及員警應變能力，由刑警扮V怪客搶匪，駕瑪莎拉蒂超跑搶銀行，還原去年擒獲搶匪的驚險過程，假「搶匪」落網，演練告終，讓眾人笑翻。

年關將近，鼓山警分局警方為提升線上巡邏警力反應與攔截圍捕速度，昨天下午，結合台灣銀行鼓山分行舉辦「金融機構防搶演練」，藉由實境演練，讓執勤員警及銀行行員熟悉狀況處置及應變作為，避免人員傷害及財物受損。

警方為求防搶逼真，還原去年搶匪開保時捷跑車搶銀行過程，由2名刑警假扮歹徒，身穿帽T外套、戴V怪客面具，駕租來的「瑪莎拉蒂」跑車，直接停在銀行門口，進入銀行持槍要脅行員「把錢交出來」。

演練過程中，銀行幹部與歹徒進行對話拖延時間，其他行員伺機報案，爭取員警趕抵現場的時間，轄區警方火速趕赴現場，與脅持警衛的V怪客對峙，一番周旋後，警方以「想想家人」的親情攻勢，軟化歹徒心房，伺機趨前將搶匪壓制。