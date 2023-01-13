警紀連環爆 台北、台南新任警察局長都強調「零容忍」

警察風紀連環爆，治安也出狀況，史上最大幅度高階警官人事案發布，台北、台南市新任警察局長張榮興、廖宗山都強調對警紀「零容忍」，以最高標準要求，加強打擊黑道、槍彈、毒品、詐欺，全力維護治安。

「台南是宜居城市，不該是『慶記之都』！」廖宗山說，台南民風純樸，幾件案子讓民眾形成不好印象，加強掃黑、肅槍、緝毒、打詐，防竊也是治安重點，住宅竊盜讓民眾感觸最深。對於「黑金」爭議，廖認為沒那麼難處理，他有信心。

他說，以最嚴格標準要求、處理風紀，也要有同理心，不分長官、部屬共同打拚，把民眾視為家人幫忙解決問題；假日鄉親返鄉、遊客觀光，不能飽受塞車之苦，要做好交通，他全力以赴。

張榮興說，風紀是警察命脈，採「零容忍」態度，嚴格禁止與特定對象交往、涉足不妥當場所，從嚴從重主動查處；除毒品、黑道、街頭鬥毆，重點打擊詐騙集團囚禁求職者；首都常有聚眾等大型活動，應維護安全及交通。