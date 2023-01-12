從彰化「跳升」桃園警局長 吳坤旭：持續強化治安交通

內政部警政署今天發布重要警職人事案，其中彰化縣警察局長吳坤旭陞任桃園市政府警察局長，外界認為是「跳升」。對此，吳坤旭表示，尊重長官安排，持續強化治安、交通工作。

內政部今天發布台北市政府警察局長等重要警職人事案，其中彰化縣警察局長吳坤旭陞任桃園市警察局長，跳過警政委員等歷練「直達」直轄市警局長，引起警界關注，外界認為，吳坤旭任職彰化縣警局長期間治安平穩、無警風紀案，或許因此獲長官賞識而委以重任。

對此，吳坤旭接受中央社記者訪問表示，尊重長官安排，任職桃園市警局長後，將在現有基礎上持續強化治安、交通等各項工作；根據彰化縣警局網站資料，吳坤旭為中央警官學校正科47期戶政學系、國立台北大學犯罪學研究所碩士，曾任桃園市警察局督察長等職務。

警政署新聞稿表示，新北市政府警察局副局長張國雄調任彰化縣警察局長；根據新北市警察局資料，張國雄為中央警察大學警政研究所碩士、中央警官學校消防學系49期，經歷包含新北市警察局督察長、金門縣警察局長、警政署行政組長等職務。