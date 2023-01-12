影／男子持毒遭警攔 憂被逮跳邊坡逃 新北2警抓人掛彩
張姓男子日前開車遇新北市員警攔查，因涉嫌持有毒品擾心被逮，趁機拔腿跑並跳下路旁跳邊坡逃，2名員警見狀追，也跳下邊坡順利逮人但也掛彩。警方在車上搜出一包安非他命，警詢後依毒品罪嫌移送檢方偵辦。
新北市新店警分局頂城派出所二名員警本月7日晚上6時許，在以車追人查捕通緝犯，在新店區新烏路往烏來方向，發現疑似鎖定查緝對象的汽車，員警上前攔查，經查駕駛張姓男子（58歲）並非員警追查的通緝對象，卻露出神情異常緊張的情況。
員警經張男同意附帶逕行搜索，在汽車右前座旁發現安非他命一小包，重約1.2公克，當場依毒品罪嫌嫌逮捕並告知相關權利時，張男涉嫌先以身體衝撞員警，隨即快步穿越馬路，跳下路旁約3公尺深邊坡，兩名員警見狀也尾隨追上並跳下壓制張男
逮捕過程中，也造成兩名員警手腳擦挫傷，警詢後依毒品及妨害公務罪嫌移送台北地檢署偵辦。
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