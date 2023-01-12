毒咖啡包「含笑半步癲」 1年間北高現蹤

以知名電影「唐伯虎點秋香」中天下第一奇毒「含笑半步癲」作為新奇包裝的毒品咖啡包，去年曾在高雄市現蹤，台北市警方近日執行路檢時又在鄭姓男子身上查獲同款的毒咖啡包，警詢後依法送辦，持續溯源偵辦。

警方調查，台北市保安警察大隊員警今年1月6日晚上10時許在中山區民族東路、松江路口執行路檢，年約40歲鄭姓男子駕駛汽車接受盤查，其神色緊張、同意受檢，員警在其隨身外套口袋內查獲咖啡包5包，初驗呈毒品安非他命陽性反應，當場逮捕並依違反毒品危害防制條例罪嫌將鄭男送辦。

員警發現，鄭男所攜毒咖啡包，以周星馳知名電影「唐伯虎點秋香」裡的天下第一奇毒「含笑半步癲」加工包裝，貼有周星馳肖像並寫有電影經典台詞，容易吸引不知情民眾購買；鄭男被逮後坦承持有自用，但拒不交代毒品來源。

據悉，此款毒咖啡包並非首次出現，去年3月間高雄市警方執行路檢時，也在王姓男子身上查獲同款毒咖啡包50包，未料不出1年，毒害已流竄北高，警方不敢大意，持續溯源追查當中。

警方呼籲，民眾對於來路不明的咖啡包、茶包、糖果等，務必提高警覺，勿因一時不察或好奇染上毒癮。