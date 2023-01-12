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曾販毒給藝人蕭淑慎、鄭進一 美艷女藥頭販毒遭逮

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市中正二警分局接獲毒品線報，一名41歲黃姓美艷熟女藥頭，以店到店寄送方式販毒，「隨處可寄貨、全日可取貨」，將毒品隱匿混雜一般包裹，降低運送過程中遭查獲可能，警方日前上門逮人，發現女藥頭2006年曾販毒給藝人蕭淑慎、鄭進一等人，如今再因販毒罪嫌遭警方送辦。

警方指出，黃女供貨量大穩定，還「斜槓」駭客技能，熟悉監控手機技術，她將木馬程式植入旗下藥腳的手機內，監控下線是否有向其他賣家購買貨源，若密碼輸入錯誤數次，手機將自動刪除訊息，避免警方追查。

警方調查，黃女因販毒多次出入監獄，目前遭通緝，他在宜蘭及墾丁躲藏，伺機販售毒品給想開毒趴的毒蟲，警方報請桃園地檢署偵辦，警方持拘票，在黃女車內查獲贓款200多萬元及工作用手機8支，拘提逮捕4名共犯，連同黃女5人到案，查獲海洛因10餘包、球狀海洛因3顆等毒品，訊後依毒品罪嫌送辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

台北市中正二警分局接獲毒品線報，查獲曾販毒給藝人的黃姓美艷熟女藥頭，並起獲贓款與毒品。記者廖炳棋/翻攝
台北市中正二警分局接獲毒品線報，查獲曾販毒給藝人的黃姓美艷熟女藥頭，並起獲贓款與毒品。記者廖炳棋/翻攝
台北市中正二警分局接獲毒品線報，查獲曾販毒給藝人的黃姓美艷熟女藥頭，並起獲贓款與毒品。記者廖炳棋/翻攝
台北市中正二警分局接獲毒品線報，查獲曾販毒給藝人的黃姓美艷熟女藥頭，並起獲贓款與毒品。記者廖炳棋/翻攝

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