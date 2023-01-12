陸軍航特部中士欠債卻一直還不完 談判失敗開槍殺錢莊債主判13年4月

陸軍航空特戰指揮部中士吳俊逸向地下錢莊借20萬元，他償還了300萬元仍沒還完，去年飲酒壯膽與鄭姓錢莊業者談判，一言不合朝鄭頭部連開2槍後，棄置新北市福和橋堤外停車場，鄭送醫撿回一命，檢方依殺人未遂等罪起訴吳，及幫吳滅證的友人邱楚元；台北地方法院昨判吳13年4月徒刑、邱6月得易科罰金之刑，可上訴。

檢警調查，吳俊逸起初向地下錢莊借款20萬元，期間不斷還債，但債務卻越滾越大，吳期間還款300多萬元，依然無法清償債務；他2022年4月20日晚間，與代表地下錢莊前來談判的鄭姓業者相約台北市和平東路巷內談判，最終破局，吳持槍朝鄭頭部開槍，之後開鄭的車將鄭載至福和橋下堤外停車場丟包，再往新北市烏來山區逃逸。

吳犯案後隨即聯絡邱，邱則協助丟棄凶槍和手機等證據，再開車載吳離開；鄭頭部中槍大難不死，但腦部受創出現後遺症，對槍擊案過程不復記憶，吳犯案後原打算在新店溪畔喝醉尋短，卻對自己下不了手，最後醉倒被循線而來的警方逮捕。

檢方偵訊時，吳坦承開槍，並稱自己是多年前在網路上購買槍枝，並到生存遊戲店、五金行購買零件，自行製作子彈，吳也被羈押至今。檢方訊後依殺人未遂、槍砲等罪嫌起訴吳俊逸，另依湮滅刑事證據罪嫌起訴邱楚元。

台北地院審理後依未經許可持有非制式手槍罪、未經許可製造子彈罪、殺人未遂罪各判吳2年10月、1年2月、10年徒刑，應執行13年4月徒刑，併科罰金9萬元；另依湮滅、隱匿刑事證據罪判邱6月徒刑，得易科罰金。