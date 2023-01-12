快訊

限定5天、明起手刀領新鈔！用Google Map「新鈔地圖」定位8家銀行不怕迷路

飯桌本是權力場 替「輔大陳若儀」上一堂流水席政治學

蘇花公路大清水隧道坍方 台鐵今起4天共加42列次「宜蘭－花蓮」區間車疏運

陸軍航特部中士欠債卻一直還不完 談判失敗開槍殺錢莊債主判13年4月

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

陸軍航空特戰指揮部中士吳俊逸向地下錢莊借20萬元，他償還了300萬元仍沒還完，去年飲酒壯膽與鄭姓錢莊業者談判，一言不合朝鄭頭部連開2槍後，棄置新北市福和橋堤外停車場，鄭送醫撿回一命，檢方依殺人未遂等罪起訴吳，及幫吳滅證的友人邱楚元；台北地方法院昨判吳13年4月徒刑、邱6月得易科罰金之刑，可上訴。

檢警調查，吳俊逸起初向地下錢莊借款20萬元，期間不斷還債，但債務卻越滾越大，吳期間還款300多萬元，依然無法清償債務；他2022年4月20日晚間，與代表地下錢莊前來談判的鄭姓業者相約台北市和平東路巷內談判，最終破局，吳持槍朝鄭頭部開槍，之後開鄭的車將鄭載至福和橋下堤外停車場丟包，再往新北市烏來山區逃逸。

吳犯案後隨即聯絡邱，邱則協助丟棄凶槍和手機等證據，再開車載吳離開；鄭頭部中槍大難不死，但腦部受創出現後遺症，對槍擊案過程不復記憶，吳犯案後原打算在新店溪畔喝醉尋短，卻對自己下不了手，最後醉倒被循線而來的警方逮捕。

檢方偵訊時，吳坦承開槍，並稱自己是多年前在網路上購買槍枝，並到生存遊戲店、五金行購買零件，自行製作子彈，吳也被羈押至今。檢方訊後依殺人未遂、槍砲等罪嫌起訴吳俊逸，另依湮滅刑事證據罪嫌起訴邱楚元。

台北地院審理後依未經許可持有非制式手槍罪、未經許可製造子彈罪、殺人未遂罪各判吳2年10月、1年2月、10年徒刑，應執行13年4月徒刑，併科罰金9萬元；另依湮滅、隱匿刑事證據罪判邱6月徒刑，得易科罰金。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

陸軍航空特戰指揮部中士吳俊逸槍殺鄭姓地下錢莊業者，台北地院依殺人未遂等罪判13年4月徒刑。圖／聯合報系資料照片
陸軍航空特戰指揮部中士吳俊逸槍殺鄭姓地下錢莊業者，台北地院依殺人未遂等罪判13年4月徒刑。圖／聯合報系資料照片

地下錢莊 殺人

延伸閱讀

影／陸軍333旅戰鬥偵巡野外訓練 春節前夕持續加強演練

陸軍「反機降」操演 秀野戰防空聯合指管動員

退役陸軍中校、空軍少將當共諜全認罪 法院判緩刑理由曝光

國造半自動輕型狙擊槍驗不過肇因曝光 拚11月完成製繳

相關新聞

奈國詐團騙台灣熟女 女移工為愛變共犯

奈及利亞詐騙集團盜用白人帥哥照，假冒聯合國戰地醫師上網與台灣熟女交往，拜託金援以脫離戰區，向十人騙走四百萬元，有人被丈夫...

陸軍航特部中士欠債卻一直還不完 談判失敗開槍殺錢莊債主判13年4月

陸軍航空特戰指揮部中士吳俊逸向地下錢莊借20萬元，他償還了300萬元仍沒還完，去年飲酒壯膽與鄭姓錢莊業者談判，一言不合朝...

桃園警春安掃蕩再一波 男摩鐵現磨「咖啡」54包被逮

桃園警分局昨深夜實施「加強重要節日安全維護」威力掃蕩勤務，針對轄內八大場所及旅賓館等臨檢查察，其中青溪派出所凌晨時分在汽...

騙國人到柬埔寨聲請具保停押被駁回 蛇蠍女人蛇牢裡過年

彰化縣張姓女人蛇誘騙國人到柬埔寨從事詐騙工作，被害人淪為「豬仔」還遭到凌虐，被依組織犯罪條例等罪嫌起訴，並從去年8月收押...

奈及利亞詐團佯裝聯合國白人醫師 騙台灣10熟女4百萬元

奈及利亞詐騙集團利用美籍白人照片，佯稱是被派駐戰地的聯合國醫師，利用通訊軟體結識台灣熟女，設下愛情陷阱說服熟女拿錢援助；...

男子退房巧遇員警 房內毒咖包漏餡遭法辦

29歲康姓男子昨晚8點多準備自飯店退房之際，一打開房門竟然看到警察與櫃檯工作人員談話，慌張急忙躲入房內，經員警上前盤查，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。