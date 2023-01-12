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桃園警春安掃蕩再一波 男摩鐵現磨「咖啡」54包被逮

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園警分局昨深夜實施「加強重要節日安全維護」威力掃蕩勤務，針對轄內八大場所及旅賓館等臨檢查察，其中青溪派出所凌晨時分在汽車旅館盤查時，發現房內桌上有毒品粉末及卡片，鐵罐內還有54包毒咖啡包，全案依毒品罪嫌將涉案楊姓男子移送法辦。

青溪派出所所長吳政哲今凌晨0時30分帶隊臨檢相關場所，在轄內某汽車旅館入房盤查住宿旅客時，發現桌上有用來磨碎毒品K他命的卡片及殘留粉末，隨後又在一個鐵罐內發現54包毒咖啡包，當場逮捕涉嫌持有、使用的楊姓男子（25歲）逮捕，警詢後依毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦；同房的楊男女友經查未涉案，詢後請回。

桃園警分局交通組昨晚也訪查轄內查獲酒駕民眾的飲酒場所，深入小型茶藝館、歌友會、舞場、KTV及卡拉OK等飲酒場所，在店內向酒客逐店、逐桌宣導防制酒後駕車，另外請店家提醒飲酒消費後離開的顧客，不要駕駛車輛，並提供代叫計程車及代駕服務。

年關將近，桃園警方將持續強力執行威力掃蕩勤務，呼籲相關業者要善盡職責，遵守「三不得 兩通報」原則，配合警方執行臨檢查察，共同維護社會治安。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

青溪派出所今凌晨在一家汽車旅館發現一名楊姓男子在房內磨毒品K他命，鐵罐裡還暗藏大量毒咖啡包，詢後依毒品罪嫌送辦。記者楊湛華／翻攝
青溪派出所今凌晨在一家汽車旅館發現一名楊姓男子在房內磨毒品K他命，鐵罐裡還暗藏大量毒咖啡包，詢後依毒品罪嫌送辦。記者楊湛華／翻攝
青溪派出所今凌晨在一家汽車旅館發現一名楊姓男子持有大量毒品咖啡包，詢後依毒品罪嫌送辦。記者楊湛華／翻攝
青溪派出所今凌晨在一家汽車旅館發現一名楊姓男子持有大量毒品咖啡包，詢後依毒品罪嫌送辦。記者楊湛華／翻攝
桃園警分局昨晚執行春安工作威力掃蕩，臨檢轄內八大場所。記者楊湛華／翻攝
桃園警分局昨晚執行春安工作威力掃蕩，臨檢轄內八大場所。記者楊湛華／翻攝
桃園警分局昨晚執行春安工作威力掃蕩，臨檢轄內八大場所。記者楊湛華／翻攝
桃園警分局昨晚執行春安工作威力掃蕩，臨檢轄內八大場所。記者楊湛華／翻攝
桃園警分局交通組昨深入轄內易酒後駕車場所，向酒客、業者宣導避免酒駕。記者楊湛華／翻攝
桃園警分局交通組昨深入轄內易酒後駕車場所，向酒客、業者宣導避免酒駕。記者楊湛華／翻攝

桃園 毒品 臨檢

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