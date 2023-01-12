桃園警春安掃蕩再一波 男摩鐵現磨「咖啡」54包被逮

桃園警分局昨深夜實施「加強重要節日安全維護」威力掃蕩勤務，針對轄內八大場所及旅賓館等臨檢查察，其中青溪派出所凌晨時分在汽車旅館盤查時，發現房內桌上有毒品粉末及卡片，鐵罐內還有54包毒咖啡包，全案依毒品罪嫌將涉案楊姓男子移送法辦。

青溪派出所所長吳政哲今凌晨0時30分帶隊臨檢相關場所，在轄內某汽車旅館入房盤查住宿旅客時，發現桌上有用來磨碎毒品K他命的卡片及殘留粉末，隨後又在一個鐵罐內發現54包毒咖啡包，當場逮捕涉嫌持有、使用的楊姓男子（25歲）逮捕，警詢後依毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦；同房的楊男女友經查未涉案，詢後請回。

桃園警分局交通組昨晚也訪查轄內查獲酒駕民眾的飲酒場所，深入小型茶藝館、歌友會、舞場、KTV及卡拉OK等飲酒場所，在店內向酒客逐店、逐桌宣導防制酒後駕車，另外請店家提醒飲酒消費後離開的顧客，不要駕駛車輛，並提供代叫計程車及代駕服務。

年關將近，桃園警方將持續強力執行威力掃蕩勤務，呼籲相關業者要善盡職責，遵守「三不得 兩通報」原則，配合警方執行臨檢查察，共同維護社會治安。