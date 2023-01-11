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騙國人到柬埔寨聲請具保停押被駁回 蛇蠍女人蛇牢裡過年

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣張姓女人蛇誘騙國人到柬埔寨從事詐騙工作，被害人淪為「豬仔」還遭到凌虐，被依組織犯罪條例等罪嫌起訴，並從去年8月收押至今，張女近日聲請具保停止羈押，彰化地方法院認為，張女曾指示證人將對話紀錄刪除，且犯罪集團内尚有其他共犯未到案，仍有湮滅、偽造證據或勾串共犯之虞，因此裁定再延押2月。

檢警調查，張女（41歲）等人參與設址在柬埔寨金邊的「凱博公司」、「萬源公司」，及設址在泰國的「萬利公司」跨國犯罪組織，萬利公司的「聰哥」等人成立「妙蛙迪人事群」的line群組連繫，並區分為「人事組」、「機房組」、「後勤組」等業務分工。

張女等人負責「人事組」業務，採取「正招」、「騙招」二種方式招募新人，其中「騙招」即以刊登電腦打字快速賺錢等訊息，誘騙國人前往柬埔寨、泰國等地工作。

被誘騙的國人由張女等人集中管理至定點旅館住宿，等待辦理護照及簽證完畢，載送被害人至桃園國際機場搭機出境，抵達柬埔寨當地後則由犯罪組織集團成員控制，要求被害人從事詐騙工作，如若不從，則需由台灣家人拿出40萬元贖金「贖人」，或再「騙招」1人頂替其到國外從事詐騙工作，始可返台。張女等人每成功「騙招」1人出國，即可獲利10萬元，從今年6月間至今，已至少誘騙4名被害人出國，檢警也即時攔阻即將被誘騙出國的3名被害人出國，並從搜證資料中研判被害人數可能有數十人。

被外界稱為E奶女人蛇的張女去年8月落網時，她正在外交部辦理護照等相關事宜，穿著短裙、腳踩高跟鞋，露出修長美腿，看起來光鮮亮麗。近日在押的她向法院聲請具保停止羈押，並表示她都已坦承認罪，希望不要再延長羈押，請求交保。

但法官認為，張女涉犯意圖營利以詐術使人出中華民國領域外、參與犯罪組織等嫌疑重大，又曾指示證人將相關對話紀錄刪除，且與其他同案被告所述犯罪情節及分工仍有歧異之處，且集團内尚有其他共犯未到案，有事實足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，因此裁定自1月6日起延長羈押2月。

彰化縣張姓女人蛇誘騙國人到柬埔寨從事詐騙工作，張女被被收押並已起訴，張女近日聲請具保停止羈押，被彰化地方法院駁回，並裁定再延押2月。圖／民眾提供
彰化縣張姓女人蛇誘騙國人到柬埔寨從事詐騙工作，張女被被收押並已起訴，張女近日聲請具保停止羈押，被彰化地方法院駁回，並裁定再延押2月。圖／民眾提供

柬埔寨

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