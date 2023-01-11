印尼女看護誤信詐團男友當車手 遭刑事局送辦

奈及利亞犯罪集團利用美籍白人照片，佯稱是被派駐戰地的聯合國醫師，利用通訊軟體結識台灣熟女，設下愛情陷阱說服熟女拿錢援助；警方逮捕負責幫嫌犯在台灣取款的印尼女移工達蒂。記者廖炳棋/翻攝 來台多年的53歲印尼籍看護達蒂疑誤信「美籍戰地醫師男友」所言，多次外出取錢淪為跨國詐騙集團車手，3年涉案約10件、總詐騙金額逾新台幣400萬元，遭刑事局拘提送辦。

刑事局今天召開破案記者會，國際刑警科偵一隊偵查員陳彥嘉表示，愛情詐騙集團常利用交友平台或通訊軟體誘騙被害人金錢，士林地檢署日前偵辦多起類似案件時發現，都是同一人出面向被害人提領現金，但犯嫌到案時都以不知情為由脫罪。

由於犯嫌連續多次行為動機可議，士檢便指揮刑事局與鐵路警察局深入偵辦。

專案小組調查發現，奈及利亞假愛情詐騙集團成員先透過臉書平台對不特定民眾聊天交友，待被害人上鉤後再加Line好友聯繫，並謊稱其為戰亂地區的聯合國醫生，每日殷勤問候營造戀愛假象，再假稱請被害人協助出錢幫他離開戰地，才能來台結婚，使得被害人掉入詐騙圈套，不斷匯款援助，最後人財兩失。

警方經調閱相關案件資料發現，來台10年擔任看護工的印尼籍達蒂多次擔任此詐團的取款車手，且於民國109年至111年間利用休假多次到台中高鐵站收取被害人的被騙款項，涉案約10件，且單一受害最高金額為40多歲已婚婦女遭詐260萬元。

達蒂成功取款後，將現金帶至台北市中正區228公園旁的BTM（彼特幣自動櫃員機），再匯入詐團的虛擬貨幣錢包，專案小組經長期跟搜於去年12月5日將她拘提到案，並起獲2支犯案用手機。

透過追查詐案的加密幣錢包公開帳本，比對上百筆金流資料後執行拘提搜索，發現達蒂每次交易都和收款金額有數千元至上萬元不等差額，疑似為她所收受報酬，且加密幣錢包登記者為1名奈及利亞籍犯嫌LUCKY所有，其長相和教唆達蒂從事車手行為的美籍白人男友照片完全不同。

警方研判，達蒂也是奈及利亞犯罪集團的炸案被害人之一，但因被愛沖昏頭而聽從其指示向其他被害人取款轉帳等犯罪行為。全案詢後將達蒂依涉洗錢和詐欺罪送士檢偵辦，裁定無保請回。