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奈及利亞詐團佯裝聯合國白人醫師 騙台灣10熟女4百萬元

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

奈及利亞詐騙集團利用美籍白人照片，佯稱是被派駐戰地的聯合國醫師，利用通訊軟體結識台灣熟女，設下愛情陷阱說服熟女拿錢援助；負責幫嫌犯在台灣取款的印尼女移工達蒂（53歲），原本也是愛情陷阱的被害人，卻因為不斷幫忙領錢，如今也成為詐騙共犯，刑事局偵辦後，逮捕女移工，並將偵查情資通報國際刑警組織，追查奈及利亞犯罪集團。

據了解，台灣至少有10名40到60歲的熟女被騙，其中不乏已有家庭的家管主婦，卻因為誤陷愛情詐騙，將家用給歹徒，差點引發家庭革命，警方統計這些熟女被騙金額超過4百萬元，單一被騙最大金額為260萬元。

警方研判奈及利亞的幕後主嫌是一犯罪集團，勾結台灣境內的外籍女移工達蒂，以跨國愛情設局詐騙，拿到贓款後購買比特幣洗錢給主嫌，再支付報酬給女移工，士林地檢署指揮刑事局國際科調查。

女移工達蒂約10年前，從印尼進入台灣擔任看護工作，工作正常，她原本也是奈及利亞愛情詐騙的被害人，自以為交往美籍白人醫師，被愛情沖昏頭後，不斷替「男友」向被害人取款，也領取報酬，儘管數次遭警方警告不要再幫對方做事，但始終不聽勸，如今也成為詐騙共犯。

刑事局指出，假愛情詐騙利用交友平臺或通訊軟體，結識被害人後，通常謊稱是位於戰亂地區的聯合國醫生，每天殷勤問候營造戀愛假象，被害人動情後，開始以無法忍受當地環境想要違約離開，但必須付出一筆金額為由，拜託被害人幫忙，還聲稱離開後會來台灣結婚，被害人掉入感情陷阱後不斷匯款援助。

士林地檢署偵辦多起類似案件，發現都是達蒂出面向被害人提領現金，到案卻以不知情為由脫罪，因此指揮刑事局與鐵路警察局偵辦。

警方調查，主嫌藏身幕後，指示達蒂向被害人取得現金，或指引被害人匯款後，再前往BTM（比特幣自動櫃員機）購買比特幣到指定錢包地址洗錢，女移工達蒂從2020年至去年間，多次以此手法協助收取贓款。

警方追查加密幣錢包公開帳本，比對上百筆金流資料後執行拘提搜索，發現達蒂每次交易，都與收款金額有數千元至上萬元不等差額，疑似就是她協助取款的報酬。

該加密幣錢包登記為1名奈及利亞籍犯嫌LUCKY所有，與教唆達蒂從事車手行為的美籍白人男友照片顯不相同，警方研判是奈及利亞犯罪集團盜用帥哥照片，以愛情詐欺手法向多人實施詐騙，達蒂被依詐欺、洗錢等罪嫌移送士林地檢署偵辦。

奈及利亞犯罪集團利用美籍白人照片，佯稱是被派駐戰地的聯合國醫師，利用通訊軟體結識台灣熟女，設下愛情陷阱說服熟女拿錢援助。記者廖炳棋/翻攝
奈及利亞犯罪集團利用美籍白人照片，佯稱是被派駐戰地的聯合國醫師，利用通訊軟體結識台灣熟女，設下愛情陷阱說服熟女拿錢援助。記者廖炳棋/翻攝
奈及利亞犯罪集團利用美籍白人照片，佯稱是被派駐戰地的聯合國醫師，利用通訊軟體結識台灣熟女，設下愛情陷阱說服熟女拿錢援助；警方逮捕負責幫嫌犯在台灣取款的印尼女移工達蒂，圖為警方查出的奈及利亞幕後主嫌。記者廖炳棋/翻攝
奈及利亞犯罪集團利用美籍白人照片，佯稱是被派駐戰地的聯合國醫師，利用通訊軟體結識台灣熟女，設下愛情陷阱說服熟女拿錢援助；警方逮捕負責幫嫌犯在台灣取款的印尼女移工達蒂，圖為警方查出的奈及利亞幕後主嫌。記者廖炳棋/翻攝
奈及利亞犯罪集團利用美籍白人照片，佯稱是被派駐戰地的聯合國醫師，利用通訊軟體結識台灣熟女，設下愛情陷阱說服熟女拿錢援助；警方逮捕負責幫嫌犯在台灣取款的印尼女移工達蒂。記者廖炳棋/翻攝
奈及利亞犯罪集團利用美籍白人照片，佯稱是被派駐戰地的聯合國醫師，利用通訊軟體結識台灣熟女，設下愛情陷阱說服熟女拿錢援助；警方逮捕負責幫嫌犯在台灣取款的印尼女移工達蒂。記者廖炳棋/翻攝
奈及利亞犯罪集團利用美籍白人照片，佯稱是被派駐戰地的聯合國醫師，利用通訊軟體結識台灣熟女，設下愛情陷阱說服熟女拿錢援助；警方逮捕負責幫嫌犯在台灣取款的印尼女移工達蒂。記者廖炳棋/翻攝
奈及利亞犯罪集團利用美籍白人照片，佯稱是被派駐戰地的聯合國醫師，利用通訊軟體結識台灣熟女，設下愛情陷阱說服熟女拿錢援助；警方逮捕負責幫嫌犯在台灣取款的印尼女移工達蒂。記者廖炳棋/翻攝
奈及利亞犯罪集團利用美籍白人照片，佯稱是被派駐戰地的聯合國醫師，利用通訊軟體結識台灣熟女，設下愛情陷阱說服熟女拿錢援助。記者廖炳棋/翻攝
奈及利亞犯罪集團利用美籍白人照片，佯稱是被派駐戰地的聯合國醫師，利用通訊軟體結識台灣熟女，設下愛情陷阱說服熟女拿錢援助。記者廖炳棋/翻攝
奈及利亞犯罪集團利用美籍白人照片，佯稱是被派駐戰地的聯合國醫師，利用通訊軟體結識台灣熟女，設下愛情陷阱說服熟女拿錢援助；警方逮捕負責幫嫌犯在台灣取款的印尼女移工達蒂，圖為警方查出的奈及利亞幕後主嫌。記者廖炳棋/翻攝
奈及利亞犯罪集團利用美籍白人照片，佯稱是被派駐戰地的聯合國醫師，利用通訊軟體結識台灣熟女，設下愛情陷阱說服熟女拿錢援助；警方逮捕負責幫嫌犯在台灣取款的印尼女移工達蒂，圖為警方查出的奈及利亞幕後主嫌。記者廖炳棋/翻攝
奈及利亞犯罪集團利用美籍白人照片，佯稱是被派駐戰地的聯合國醫師，利用通訊軟體結識台灣熟女，設下愛情陷阱說服熟女拿錢援助；警方逮捕負責幫嫌犯在台灣取款的印尼女移工達蒂，圖為警方查出的奈及利亞幕後主嫌。記者廖炳棋/翻攝
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奈及利亞犯罪集團利用美籍白人照片，佯稱是被派駐戰地的聯合國醫師，利用通訊軟體結識台灣熟女，設下愛情陷阱說服熟女拿錢援助。記者廖炳棋/翻攝

詐騙集團 愛情 奈及利亞

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