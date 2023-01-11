男子退房巧遇員警 房內毒咖包漏餡遭法辦

29歲康姓男子昨晚8點多準備自飯店退房之際，一打開房門竟然看到警察與櫃檯工作人員談話，慌張急忙躲入房內，經員警上前盤查，康神情緊張、眼神不時飄看垃圾桶，員警上前查看，原來垃圾桶內丟棄有2包已開封使用過毒品咖啡包及殘渣，康毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，調查後依違反毒品罪嫌送辦。

康姓男子10日凌晨與友人至台南飲酒狂樂，酒醉後搭乘計程車前來康樂街某飯店夜宿休息，直至夜間酒醒洗完澡準備退房之際，一打開房門恰好碰到中正派出所所長沈振莘帶著同仁來與飯店旅宿業者進行「清源2.0專案」聯繫諮詢事宜。

康走出房門見警又躲入房間異常行為，也讓沈所長直覺可疑並警覺地趨前敲門。他打開房門後對員警詢問猶如驚嚇未定、回話吞吐，且眼神四處飄浮。

員警一看房內橫倒地板垃圾桶內疑有咖啡包，上前詳細檢視原來為2包已使用過之毒品咖啡包及殘渣，經帶回派出所實施毒品及尿液檢驗，均呈現第三級毒品反應，也於調查後將其依違反毒品罪嫌法辦。