快訊

蔡蘇今早會議…總統府4點聲明 內閣調整時間點曝光

誰載他們去示威？巴西國會暴動調查與博索納羅的下一步

張亞中宣布爭取國民黨總統提名 藍營會重演2019年內戰？

男子退房巧遇員警 房內毒咖包漏餡遭法辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

29歲康姓男子昨晚8點多準備自飯店退房之際，一打開房門竟然看到警察與櫃檯工作人員談話，慌張急忙躲入房內，經員警上前盤查，康神情緊張、眼神不時飄看垃圾桶，員警上前查看，原來垃圾桶內丟棄有2包已開封使用過毒品咖啡包及殘渣，康毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，調查後依違反毒品罪嫌送辦。

康姓男子10日凌晨與友人至台南飲酒狂樂，酒醉後搭乘計程車前來康樂街某飯店夜宿休息，直至夜間酒醒洗完澡準備退房之際，一打開房門恰好碰到中正派出所所長沈振莘帶著同仁來與飯店旅宿業者進行「清源2.0專案」聯繫諮詢事宜。

康走出房門見警又躲入房間異常行為，也讓沈所長直覺可疑並警覺地趨前敲門。他打開房門後對員警詢問猶如驚嚇未定、回話吞吐，且眼神四處飄浮。

員警一看房內橫倒地板垃圾桶內疑有咖啡包，上前詳細檢視原來為2包已使用過之毒品咖啡包及殘渣，經帶回派出所實施毒品及尿液檢驗，均呈現第三級毒品反應，也於調查後將其依違反毒品罪嫌法辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

康男涉持有毒品咖包，經檢驗呈現第三級毒品陽性反應。記者黃宣翰／翻攝
康男涉持有毒品咖包，經檢驗呈現第三級毒品陽性反應。記者黃宣翰／翻攝
康男退房時遭警盤查，進而查獲涉嫌使用過毒品咖啡包殘渣。記者黃宣翰／翻攝
康男退房時遭警盤查，進而查獲涉嫌使用過毒品咖啡包殘渣。記者黃宣翰／翻攝

毒品 咖啡 反毒

延伸閱讀

監控毒品案逾4月 南警高雄連抓3男1女

「傻瓜哏」偽鈔流竄 警方發現早已流入毒品市場

影／想趁過年大撈一筆 警破毒咖啡包製造工廠逮6嫌

花蓮男子攜帶63包毒品疑趁年前賺一筆 遭警方查獲送辦

相關新聞

疑收受紅包 新北殯儀館、火化場7、8人上午遭帶走

新北市板橋殯儀館、三峽火化場疑有工作人員收賄今遭調查，新北政風處長王文信證實，是殯葬處政風人員發覺後移請政風處查證，並已...

疑收受紅包圖利特定廠商 新北檢指揮廉政署調查板橋殯儀館

板橋殯儀館疑有官員收賄，新北地檢署今天上午指揮廉政署等單位到板橋殯儀館，帶回數十名官員、加上證人近百人進行調查，目前仍在...

男子退房巧遇員警 房內毒咖包漏餡遭法辦

29歲康姓男子昨晚8點多準備自飯店退房之際，一打開房門竟然看到警察與櫃檯工作人員談話，慌張急忙躲入房內，經員警上前盤查，...

疑收死者家屬紅包陋習 新北殯葬處涉嫌收賄

法務部廉政署今上午前往新北市殯儀館搜索館內工作人員手機、置物箱及車輛，疑似有工作人員收賄情形，新北市政風處長王文信證實，...

警政署導入VR警勤訓練 置身KTV、大廳、火車、臨檢路口

警政署表示，經過兩年多時間及編列4505萬元經費，警方打造首座國內應用VR虛擬實境技術，去年12月底完成建置「智慧XR（...

「傻瓜哏」偽鈔流竄 警方發現早已流入毒品市場

帶有「傻瓜哏」的千元偽鈔流竄夜市、小吃店，令收到偽鈔的攤商氣結，高雄市警方追查毒品案，意外在涉嫌擁毒品的通緝犯林姓男子住...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。