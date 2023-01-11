監控毒品案逾4月 南警高雄連抓3男1女

台南市永康警分局偵辦毒品案，檢警歷經4個月監控，前天持搜索票先後在高雄逮捕3男1女，其中任姓毒蟲還是毒品通緝犯，警詢後昨依毒品管制條例送辦。

永康警分局去年獲報，36歲楊姓女藥頭在北高雄地區販毒，為躲避警方查緝，由台南地區移往南部高雄市橋頭區、岡山區及阿蓮區一帶等租屋處藏匿，經向橋頭地方檢察署報請指揮偵辦。

檢警歷經4個月來掌握楊女行蹤確認販賣毒品海洛因及安非他命，昨持法院搜索票兵分四路執行拘提、搜索，先在橋頭拘提楊女及任姓毒品通緝犯。

警方隨即又循線在阿蓮區查獲45歲賴男、44歲趙男藥頭，共計查扣海洛因2包(毛重6.56公克)、海洛因香菸2支(毛重1.12公克)、安非他命8包(毛重7.67公克)、疑似毒品不明粉末3包(毛重6.48公克)、分裝袋1批、磅秤1台、手機1支等證物，警詢後將4嫌移請橋頭地檢署偵辦。