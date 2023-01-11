警政署導入VR警勤訓練 置身KTV、大廳、火車、臨檢路口

警政署表示，經過兩年多時間及編列4505萬元經費，警方打造首座國內應用VR虛擬實境技術，去年12月底完成建置「智慧XR（延展實境）警勤訓練」系統，有別於過往固定訓練模式，XR警勤訓練系統更能幫助第一線執勤員警，建立面對各種犯罪現場的空間臨場感，體驗面對真實犯罪現場所需的技巧、知識與各項警用應勤裝備的使用時機，以提升未來面對危機處理應變能力。

「智慧XR（延展實境）警勤訓練」系統，是全國第一套專為第一線執勤員警客製化的VR虛擬實境訓練場所。員警戴上空間定位感測功能VR頭盔，即能進入各種執勤場域的虛擬空間，包含KTV包廂、大廳、火車車廂、捷運站及臨檢路口等，彷彿置身實際執勤現場。

受訓員警必須依據執勤對象的不同強度行為，如挑釁、抗拒、情緒失控與攻擊等，使用模擬警用應勤裝備（如：警槍、警棍、電擊器及防護型噴霧器）做出臨場反應，包括與歹徒溝通對話、使用警械種類及用槍時機等情境訓練，同時還能有兩位以上員警共同訓練彼此相互掩護的戰術，以強化員警執勤反應與警械使用時機的判斷訓練。

警政署依據轄區治安狀況及員警教育訓練需求，分別在7個警察機關（新北市警察局、桃園市警察局、高雄市警察局、嘉義縣警察局、鐵路警察局、保安警察第一總隊反恐訓練中心、臺灣警察專科學校）建置這套系統，未來將陸續擴點到其他警察機關，並運用數位智慧化科技，打造全國教官共同創作XR警勤訓練教材平臺，將實際執勤案例編撰設計成數位化教案，並結合智慧動態影像分析辨識及虛實同步整合技術，豐富訓練內容多元性及真實性，以有效提升員警面對執勤突發事件時反應能力。

另外，為強化實務情境模擬訓練，提升執勤危機意識與應變能力，警政署執行「精進員警執勤安全方案」，花費2億160萬元建置10處「互動式情境模擬射擊訓練靶場」，以提升員警敵情觀念及強化面對突發狀況處置能力，以及正確用槍時機的訓練。